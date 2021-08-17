Талибы объявили всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников

Представители движения «Талибан» (запрещено в России) объявили всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников. Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на выпущенное талибами заявление.
Кроме того, талибы призвали чиновников к возобновлению работы в госучреждениях. «Приступайте к работе спокойно», — говорится в заявлении.
16 августа представитель движения Сухайль Шахин заявил, что «Талибан» не допустит в стране самосуда, и все политические наказания, в том числе казни и ампутации конечностей, будут применяться только по решению шариатского суда. По его словам, жителям страны позволят критиковать кого угодно, но казнить и забивать людей камнями без соответствующего судебного постановления будет запрещено.
При этом постоянный представитель Афганистана при ООН Гулам Исакзай рассказал, что боевики «Талибана» уже начали искать людей по домам и устраивать над ними жестокие расправы. Он выразил уверенность в том, что огромное число афганцев не сможет участвовать в политической, экономической и социальной жизни страны именно из-за власти талибов.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.