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Минздрав обсуждает вопрос амнистии для тех, кто купил паспорта вакцинации

Просмотров:403 Опубликовано: Сегодня, 12:38
Минздрав обсуждает вопрос амнистии для тех, кто купил паспорта вакцинации
Фото: zakon.kz
Министерство здравоохранения рассматривает вопрос об амнистии для тех, кто купил фальшивый паспорт вакцинации. Об этом сообщил глава Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев, передает zakon.kz.

- Вопрос об амнистии для тех, кто купил фальшивый паспорт вакцинации, сейчас поднимается в Министерстве здравоохранения. Сейчас в проекте. Мы сами понимаем, что они навредили государству, которое финансировало кампанию. Поэтому в упрощенном порядке эту проблему рассматривать нельзя. Людям, которые купили паспорт вакцинации, нельзя получить вакцину, потому что в базе они значатся, как вакцинированные. Поэтому этот вопрос еще рассматривается, - сказал Нариман Табынбаев на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин поделился мнением. Он считает, что купившим паспорт вакцинации стоит привиться платно.

- Это мое предложение. Об этом и население говорит. Я тоже поддерживаю, поскольку ими нанесен ущерб: во-первых, они не привились, во-вторых, вакцина практически во всех случаях выливалась, поэтому я считаю, что они должны прививаться за свой счет. Многие уже обращаются, понимают суть своей ошибки, но ими нанесен ущерб. Это же бюджетные средства, - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Казахстане заведено более 60 уголовных дел за фальсификацию паспортов вакцинации. Накануне гражданский штаб по борьбе с пандемией "Ел үшін егілемін" инициировал амнистию для тех, кто купил фальшивые документы о вакцинации.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • leo529
 Андpей (Посетители) Сегодня, 15:03
Coffee,
А у нас что бесплатная медицина? Вообще то сейчас не государство платит за лечение людей, а работадатель оплачивает страховку. Есть такие которые по 10 лет в больницу не ходят, но денюжки то за них капают государству.
 
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  • Ютюз
 Coffee (Посетители) Сегодня, 14:57
Цитата: Андpей
Это сколько они государству денег сэкономили,

Не сэкономили. В основном непривитые с тяжёлой формой лежат в стационарах сейчас и лечат их не копеечными лекарствами и средства на это тратятся больше, чем на вакцину.

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
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Андpей (Посетители) Сегодня, 13:14
А давайте тогда, тем кто не хочет прививаться, выплаты делать будем. Это сколько они государству денег сэкономили, вакцина то денег стоит.
 
 

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