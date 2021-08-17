Армия Казахстана объявила об усилении бдительности из-за ситуации в Афганистане, сообщает zakon.kz.



На аппаратном совещании в Министерстве обороны рассмотрены актуальные вопросы жизнедеятельности армии.



В свете обострения ситуации в Исламской Республике Афганистан, в Вооруженных Силах приняты меры по усилению бдительности. Прежде всего, это коснулось подразделений Сил специальных операций, фронтовой и военно-транспортной авиации, противовоздушной обороны.



Министр обороны поставил задачи по отслеживанию и анализу обстановки в регионе, организации круглосуточного дежурства сил и средств. В целях обеспечения высокой бдительности отмечена необходимость равномерного распределения нагрузки по несению дежурства военнослужащими.



- Нужно постоянно оценивать возникающие риски и определять, что для нас наиболее актуально в настоящий момент, куда направлять основные усилия, – сказал генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев.



15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. После этого талибы вошли в Кабул, заняли президентский дворец и теперь намерены объявить о возвращении государству прежнего названия. Где сейчас находится экс-президент Афганистана, неизвестно.