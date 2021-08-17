Армия Казахстана объявила об усилении бдительности из-за ситуации в Афганистане, сообщает zakon.kz.
На аппаратном совещании в Министерстве обороны рассмотрены актуальные вопросы жизнедеятельности армии.
В свете обострения ситуации в Исламской Республике Афганистан, в Вооруженных Силах приняты меры по усилению бдительности. Прежде всего, это коснулось подразделений Сил специальных операций, фронтовой и военно-транспортной авиации, противовоздушной обороны.
Министр обороны поставил задачи по отслеживанию и анализу обстановки в регионе, организации круглосуточного дежурства сил и средств. В целях обеспечения высокой бдительности отмечена необходимость равномерного распределения нагрузки по несению дежурства военнослужащими.
- Нужно постоянно оценивать возникающие риски и определять, что для нас наиболее актуально в настоящий момент, куда направлять основные усилия, – сказал генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев.
15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. После этого талибы вошли в Кабул, заняли президентский дворец и теперь намерены объявить о возвращении государству прежнего названия. Где сейчас находится экс-президент Афганистана, неизвестно.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.