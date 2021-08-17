Куда могут полететь казахстанцы во время пандемии? Список стран

Пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК опубликовала список стран, куда казахстанцы могут полететь во время пандемии КВИ, передает ИА «NewTimes.kz».
Сейчас международные полеты выполняются в 16 стран по 46 маршрутам:
Турция — 54 рейса в неделю; ОАЭ — 31 рейс в неделю; Узбекистан — 36 рейсов в неделю; Россия — 10 рейсов в неделю; Грузия – 20 рейсов в неделю; Кыргызстан – 9 рейсов в неделю; Беларусь – 8 рейсов в неделю; Украина – 8 рейсов в неделю; Германия – 9 рейсов в неделю; Таджикистан – 2 рейса в неделю; Южная Корея – 3 рейса в неделю; Египет – 2 чартерных рейса в неделю; Нидерланды – 1 рейс в неделю; Черногория – 7 рейсов в неделю; Польша – 1 рейс в неделю; Армения – 1 рейс в неделю.
Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, заверили в ведомстве.
Ранее центр по профилактике и контролю заболеваний обновил список государств в Европе, куда туристам ездить небезопасно из-за заражения коронавирусом, а также какие страны открыты для отдыха вакцинированным казахстанцам.
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