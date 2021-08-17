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Куда могут полететь казахстанцы во время пандемии? Список стран

Просмотров:200 Опубликовано: Сегодня, 14:24
Куда могут полететь казахстанцы во время пандемии? Список стран
Фото из открытых источников
Пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК опубликовала список стран, куда казахстанцы могут полететь во время пандемии КВИ, передает ИА «NewTimes.kz».

Сейчас международные полеты выполняются в 16 стран по 46 маршрутам:

Турция — 54 рейса в неделю;
ОАЭ — 31 рейс в неделю;
Узбекистан — 36 рейсов в неделю;
Россия — 10 рейсов в неделю;
Грузия – 20 рейсов в неделю;
Кыргызстан – 9 рейсов в неделю;
Беларусь – 8 рейсов в неделю;
Украина – 8 рейсов в неделю;
Германия – 9 рейсов в неделю;
Таджикистан – 2 рейса в неделю;
Южная Корея – 3 рейса в неделю;
Египет – 2 чартерных рейса в неделю;
Нидерланды – 1 рейс в неделю;
Черногория – 7 рейсов в неделю;
Польша – 1 рейс в неделю;
Армения – 1 рейс в неделю.

Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, заверили в ведомстве.

Ранее центр по профилактике и контролю заболеваний обновил список государств в Европе, куда туристам ездить небезопасно из-за заражения коронавирусом, а также какие страны открыты для отдыха вакцинированным казахстанцам.


Источник: newtimes.kz
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