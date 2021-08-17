«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 17 Августа
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.58 KZT
  • €1 = 501.33 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Подмосковье упал военный самолет, погибли три члена экипажа

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:14
В Подмосковье упал военный самолет, погибли три члена экипажа
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 17 авг — Sputnik. На борту опытного образца Ил-112В, потерпевшего катастрофу в Подмосковье, находилось три испытателя – два летчика и один бортинженер, сообщили журналистам в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник в авиастроительной отрасли сообщил РИА Новости, что весь находившийся на борту экипаж, по предварительной информации, погиб. Воздушное судно от удара о землю полностью разрушилось и загорелось.

Местные жители и объекты не пострадали во время крушения военно-транспортного самолета Ил-112В, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Одинцово.

Единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В во вторник потерпел крушение при заходе на посадку на подмосковный аэродром Кубинка. Перед падением правый двигатель самолета загорелся, после чего тот накренился на правый борт, стал терять скорость, перевернулся и упал. По имеющимся данным, воздушное судно полностью сгорело.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика