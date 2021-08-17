В Подмосковье упал военный самолет, погибли три члена экипажа

НУР-СУЛТАН, 17 авг — Sputnik. На борту опытного образца Ил-112В, потерпевшего катастрофу в Подмосковье, находилось три испытателя – два летчика и один бортинженер, сообщили журналистам в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).



"Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева", - сказали в пресс-службе.



Ранее источник в авиастроительной отрасли сообщил РИА Новости, что весь находившийся на борту экипаж, по предварительной информации, погиб. Воздушное судно от удара о землю полностью разрушилось и загорелось.



Местные жители и объекты не пострадали во время крушения военно-транспортного самолета Ил-112В, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Одинцово.



Единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В во вторник потерпел крушение при заходе на посадку на подмосковный аэродром Кубинка. Перед падением правый двигатель самолета загорелся, после чего тот накренился на правый борт, стал терять скорость, перевернулся и упал. По имеющимся данным, воздушное судно полностью сгорело.