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О наплыве афганских беженцев в РК и речи быть не может

Просмотров:265 Опубликовано: Сегодня, 16:31
О наплыве афганских беженцев в РК и речи быть не может
Фото из открытых источников
Слухи о наплыве афганских беженцев в нашу страну неуместны и казахстанцам не о чем беспокоиться, подчеркнул в интервью zakon.kz заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат Кушкумбаев.

В связи с последними событиями в Афганистане, казахстанское общество сотрясают слухи, что в страну "вот-вот прибудут десятки тысяч афганцев, которые якобы будут размещены в Туркестанской области".

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Распространялись в соцсетях и ложные сообщения о том, что в Шымкенте уже готовятся ко встрече беженцев из Афганистана. Но в Министерстве иностранных дел РК и в акимате Шымкента отметили, что подобного рода информация не соответствует действительности. Заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат Кушкумбаев дал подробный комментарий по возникающим слухам и фейкам в отношении "наплыва афганских беженцев" в нашу страну.

Касательно ситуации с беженцами в Афганистане следует отметить, что ни о каком наплыве беженцев в Казахстан речи быть не может, тем более, о массовом наплыве, - говорит Санат Кушкумбаев. – Прежде всего, Казахстан не граничит с территорией Афганистана. Там есть и наши соседи - Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, но и в эти страны тоже нет наплыва беженцев. По ситуации мы видим, что в Афганистане сейчас завершена активная фаза боевых действий, власть фактически перешла к движению "Талибан", и они контролируют все контрольно-пропускные пункты, практически взяли границу со странами Центральной Азии, то есть северную границу Афганистана еще более месяца назад и уже тогда бы шла речь о каком-то наплыве беженцев. Поэтому этого нет.

Традиционно надо отметить, что афганские беженцы располагаются на территории соседних Пакистана и Ирана, имеющих самую протяженную границу с этой страной. По оценочным расчетам, здесь около 1,5 миллиона беженцев. Из них 700-800 тысяч находятся на территории Ирана, остальные в Пакистане.

Говоря об этом, эксперт отметил, "то, что происходит сейчас в Кабуле и в кабульском аэропорту, это, конечно, кризис, связанный и с шоком, испугом. Но надо отметить, что Кабул - это центр и предыдущего политического режима, и множества международных организаций, и военных (иностранной коалиции), которые там были. Это обслуживающий персонал, люди, которые сотрудничают и так далее. Конечно, они напуганы и стремятся покинуть страну или на волне эмоционального страха пытаются переместиться из города. Речь идет об этом".

Ну а на северной границе, то есть со стороны Центральной Азии никакого ажиотажа не наблюдается, - подчеркнул Санат Кушкумбаев. - Буквально несколько дней назад там, по согласованию и с разрешения властей Узбекистана, пересекли границу десятки военнослужащих афганской армии, местных полевых командиров, которые были не согласны с движением "Талибан". А до этого, когда еще в начале лета шли бои, были перемещены на территорию Таджикистана, но через некоторое время опять вернулись, получив гарантии своей неприкосновенности. Так что речь идет о таких аспектах.

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И, конечно же, речь не идет о том, что в страны Центральной Азии будет наплыв беженцев или что мы готовы их принять. Никто официально не обращался с подобными просьбами и даже если пойдет речь о размещении какого-то довольно ограниченного количества беженцев, то это будет происходить по линии ООН, членами которой мы все являемся. В принце, это гуманитарный долг и соседский долг, и общечеловеческий долг. Если вопрос будет так стоять.

По мнению эксперта, основной поток потенциальных беженцев или перемещенных лиц в связи с установлением нового режима в Афганистане ориентирован на благополучные развитые страны Запада. Поэтому, безусловно, Европейский союз опять же является магнитом, притягательным местом для мигрантов. Это было в Сирии, это было в Ираке и сейчас многие афганцы, которые намерены эмигрировать, выбирают, прежде всего, западные страны. Это основной такой поток мигрантов, считает он.

Сегодня, в период перехода транзита власти и завершения активных военных действий видно, что талибы заинтересованы в том, чтобы произошла стабилизация, они намерены перенять полицейские функции, в том числе по охране, общественной безопасности. Это в принципе то, что ожидают сейчас и соседи Афганистана, и международные сообщества, поэтому в этом контексте подобного рода вбросы, слухи о наплыве беженцев неуместны и казахстанцам не о чем беспокоиться.

Более того, граница с Афганистаном со стороны Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана сейчас закрыта, там нет никаких перемещений лиц и так далее. Безусловно, на период дестабилизации, на период транзита власти граница будет закрыта, это позиция данных стран и она находит понимание и с той стороны границы, и в целом со стороны международного сообщества.

Конечно, когда речь идет о гуманитарной миссии, о помощи в отношении беженцев и так далее, каждая страна и все международные сообщества с соответствующим резервом, особенно по линии ООН, оказывают поддержку беженцам, принимают их. Это как был случай с маршалом Дустумом, лидером узбекской общины и с Атто Мухаммади Нуром, одним из лидеров таджикской общины, которые со своими сторонниками тоже перешли границу. То есть это все решаемо в индивидуальном порядке, они размещаются в специально отведенных местах и так далее.

В данном случае, повторяю, о каком-то перемещении, тем более, в Казахстан, речи не идет, - отметил Кушкумбаев

16 августа пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали распространил информацию, что глава государства не принимал решение по поводу беженцев из Афганистана и слухи на эту тему неуместны.


Источник: zakon.kz
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