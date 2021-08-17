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Офицеров запаса в Казахстане могут призвать на службу из-за ситуации в Афганистане

Просмотров:586 Опубликовано: Сегодня, 17:16
Офицеров запаса в Казахстане могут призвать на службу из-за ситуации в Афганистане
Фото: ПС Минобороны РК
В свете обострения ситуации в Исламской Республике Афганистан в вооруженных силах приняты меры по усилению бдительности. Прежде всего это коснулось подразделений сил специальных операций, фронтовой и военно-транспортной авиации, противовоздушной обороны, передает ИА «NewTimes.kz».


Министр обороны поставил задачи по отслеживанию и анализу обстановки в регионе, организации круглосуточного дежурства сил и средств. В целях обеспечения высокой бдительности отмечена необходимость равномерного распределения нагрузки по несению дежурства военнослужащими.

«Нужно постоянно оценивать возникающие риски и определять, что для нас наиболее актуально в настоящий момент, куда направлять основные усилия», — подчеркнул генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев.

Также главе ведомства доложили о ходе боевой учебы в войсках, где на предстоящей неделе планируются боевые стрельбы взводов, сборы с военнообязанными, контрольные занятия с батальонами.

Участники армейских международных игр прибывают к местам проведения конкурсов и с 22 августа приступают к участию в «АрМИ-2021».

«Поднят вопрос призыва на воинскую службу офицеров запаса, особенно дефицитных специальностей. В частности, участие армии в противоэпидемиологических мероприятиях показало востребованность военных врачей, которые готовятся на военных кафедрах по программе офицеров запаса и многие из которых после получения офицерского звания не стремятся идти служить в армию», — говорится в сообщении.

Министр поручил предусмотреть поправки в законодательство, чтобы выпускники военных кафедр, получившие офицерские воинские звания, в обязательном порядке призывались для прохождения службы.

«Все студенты и руководители вузов должны понимать, что обучение на военной кафедре — это не развлечение и не способ получить военный билет офицера запаса, а прежде всего готовность служить в вооруженных силах в интересах страны!» — подчеркнул министр обороны.

В рамках подготовки к осенней призывной кампании рассмотрено состояние казарменно-жилищного фонда воинских частей. Доложено о недостаточном темпе ремонта подрядными организациями отдельных зданий, которые могут быть не сданы в установленные сроки.

Отмечено, что данные сбои происходят не в первый раз, поскольку конкурсы на оказание услуг по строительству иногда за счет низкой цены выигрывают «случайные» организации, не имеющие опыта работы на военных объектах. В целом действующая ныне система аутсорсинга в сфере строительства и капитального ремонта зданий в вооруженных силах выявляет много недостатков, негативно влияющих на сроки, качество работ и, соответственно, на состояние обороноспособности.

Даны указания внести системные предложения по недопущению подобных случаев впредь, а также обеспечить своевременный ввод в строй казарменно-жилищного фонда.

«Причинами несвоевременной сдачи объектов являются как недобросовестные подрядчики, так и должностные лица, не принимающие системных мер по организации строительства военных объектов», — сказал руководитель оборонного ведомства.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в Казахстане ― прим. ред.) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам.

В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.


Источник: NewTimes
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