"Люди бегут с войны и готовы улететь даже в Эфиопию"- афганский дипломат в Казахстане

Здание дипломатической миссии Исламской Республики Афганистан расположено в тихом и спокойном районе столицы Казахстана. У входа в типовой особняк находится пункт полиции, там проверяют наши документы, и мы с фотографом заходим на территорию посольства Афганистана.



После страшных новостей из Кабула вглядываешься в лица сотрудников, интерьер самого посольства, чтобы уловить какую-то тревожную ноту. Но напрасно, ничего подобного, кроме знаменитого портрета афганской девочки, который украшает холл, нет. Это не Афганистан, это все-таки Казахстан.



"Во всей Центральной Азии Казахстан считается первой страной", - говорит временный поверенный в делах посольства Исламской Республики Афганистан Азиз Омар. Он в нашей стране работает уже два года.



Спокойный, на вид крепкий мужчина, который, кажется, внутри скрывает переживания за родную страну.



"Для того чтобы вы лучше представляли себе, какая ситуация в Кабуле и как люди хотят уехать оттуда, достаточно посмотреть видео, которое облетело все СМИ", - говорит Азиз Омар, и мы начинаем интервью.



Вы имеете в виду то видео, когда граждане Афганистана цеплялись за взлетающий самолет?



- Да, это только одно видео, еще были десятки таких видео. Были 11 человек, которые уцепились за самолет, а потом, когда самолет взлетел, колеса сложились и все 11 человек упали и погибли. Люди бегут с войны. Народ сейчас готов быть где угодно, но только не в Афганистане, им без разницы куда, они хотят уехать оттуда и все. Даже если есть самолет в Эфиопию, они уедут и туда.



Поступают ли в посольство обращения от граждан Афганистана, проживающих в Казахстане, по поводу возвращения на родину и, наоборот, поступают ли обращения от афганских граждан с тем, чтобы приехать в Казахстан?



- Естественно, никто в такой момент не хотел бы вернуться в Афганистан, так как это опасно. Из Афганистана много кто хочет приехать в Казахстан. Тысячи людей хотели бы прилететь, и если Казахстан может сделать чартерные рейсы в Афганистан, то там будет много обращений, многие хотят приехать в Казахстан.



Что касается граждан Казахстана, то, как мы знаем, все граждане РК выехали из Афганистана до этого инцидента.



А лично вы сейчас хотели бы вернуться в Афганистан?



- А вы сами хотели бы туда поехать? Поймите, в последние двадцать лет и в последние два месяца каждый день там умирают люди по 200 человек, и это все реально. Наши семьи там, в Афганистане, они все в опасности сейчас. Обычные люди сейчас молятся, чтобы случилось что-то хорошее.



Я видел интервью с российским дипломатом, который говорил, что впервые за последние годы в Кабуле наступило спокойствие и не были слышны выстрелы. Насколько это правда?



- Во-первых, это потому что достаточно людей умерло, а во-вторых, это называется у нас затишьем перед бурей.



Но если создастся такой режим, такое государство, где все будут чувствовать себя частью одного целого, то не останется никакой причины для войны, и мы будем развиваться как страна.



Есть две причины, почему в Кабуле нет войны: первая - два месяца была война в других городах, вторая - в Кабуле живут более пяти миллионов человек, и если бы случилась война в Кабуле, то умерли бы миллионы.



Сейчас сложилась такая ситуация, что порядка 500 тысяч человек из провинций бежали в Кабул. У них нет ни дома, ни еды, ни воды, они просто живут на улице. Какую-то помощь им оказывают государство и бизнесмены, но этого не хватает. Они и сейчас в опасности, но зимой им будет еще хуже.



В нашей стране среди людей есть такие опасения, что из Афганистана в Казахстан может прийти терроризм. Это оправданный страх?



- Международный терроризм является самым опасным фактором в 21 веке. Никакая страна, какой бы сильной она ни была, не может в одиночку бороться против этого явления. Поэтому возможна лишь совместная борьба всех стран.



Что сейчас происходит в Афганистане?



- Пока что в Кабуле войны нет, но народ переживает, что будет дальше, потому что нет ни электричества, ни воды, ничего нет, и государство находится в такой ситуации, что никто не может сказать, что будет завтра.



Как вы знаете, в данный момент мы находимся в переходном периоде. Президент уехал из страны, прежде чем поменялась власть. В настоящий момент политическая власть контролируется в Кабуле тремя людьми: начальником мирного процесса Афганистана доктором Абдуллой Абдуллой, экс-президентом Афганистана Хамидом Карзаем и лидером исламской партии Гульбеддином Хекматияром.



Вчера у них была встреча с министром иностранных дел Пакистана и их премьер-министром. Сегодня они улетели в Доху, и очень вероятно, что они запросят, чтобы было создано временное правительство. Сегодня является очень важным днем, и мы надеемся, что до вечера будут результаты.



В остальном же временный поверенных в делах посольства заявил, что работа дипмиссии пока никак не изменилась. Количество обращений в посольство не увеличилось, никакого ажиотажа не наблюдается.



По информации дипломата, в Казахстане проживают более тысячи человек афганской национальности, некоторые из них являются гражданами Казахстана.