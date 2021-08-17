«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 17 Августа
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425 KZT
  • €1 = 500.23 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Люди бегут с войны и готовы улететь даже в Эфиопию"- афганский дипломат в Казахстане

Просмотров:177 Опубликовано: Сегодня, 18:43
"Люди бегут с войны и готовы улететь даже в Эфиопию"- афганский дипломат в Казахстане
Фото Tengrinews/Турар Казангапов
Здание дипломатической миссии Исламской Республики Афганистан расположено в тихом и спокойном районе столицы Казахстана. У входа в типовой особняк находится пункт полиции, там проверяют наши документы, и мы с фотографом заходим на территорию посольства Афганистана.

После страшных новостей из Кабула вглядываешься в лица сотрудников, интерьер самого посольства, чтобы уловить какую-то тревожную ноту. Но напрасно, ничего подобного, кроме знаменитого портрета афганской девочки, который украшает холл, нет. Это не Афганистан, это все-таки Казахстан.

"Во всей Центральной Азии Казахстан считается первой страной", - говорит временный поверенный в делах посольства Исламской Республики Афганистан Азиз Омар. Он в нашей стране работает уже два года.

Спокойный, на вид крепкий мужчина, который, кажется, внутри скрывает переживания за родную страну.

"Для того чтобы вы лучше представляли себе, какая ситуация в Кабуле и как люди хотят уехать оттуда, достаточно посмотреть видео, которое облетело все СМИ", - говорит Азиз Омар, и мы начинаем интервью.

Вы имеете в виду то видео, когда граждане Афганистана цеплялись за взлетающий самолет?

- Да, это только одно видео, еще были десятки таких видео. Были 11 человек, которые уцепились за самолет, а потом, когда самолет взлетел, колеса сложились и все 11 человек упали и погибли. Люди бегут с войны. Народ сейчас готов быть где угодно, но только не в Афганистане, им без разницы куда, они хотят уехать оттуда и все. Даже если есть самолет в Эфиопию, они уедут и туда.

Поступают ли в посольство обращения от граждан Афганистана, проживающих в Казахстане, по поводу возвращения на родину и, наоборот, поступают ли обращения от афганских граждан с тем, чтобы приехать в Казахстан?

- Естественно, никто в такой момент не хотел бы вернуться в Афганистан, так как это опасно. Из Афганистана много кто хочет приехать в Казахстан. Тысячи людей хотели бы прилететь, и если Казахстан может сделать чартерные рейсы в Афганистан, то там будет много обращений, многие хотят приехать в Казахстан.

Что касается граждан Казахстана, то, как мы знаем, все граждане РК выехали из Афганистана до этого инцидента.

А лично вы сейчас хотели бы вернуться в Афганистан?

- А вы сами хотели бы туда поехать? Поймите, в последние двадцать лет и в последние два месяца каждый день там умирают люди по 200 человек, и это все реально. Наши семьи там, в Афганистане, они все в опасности сейчас. Обычные люди сейчас молятся, чтобы случилось что-то хорошее.

Я видел интервью с российским дипломатом, который говорил, что впервые за последние годы в Кабуле наступило спокойствие и не были слышны выстрелы. Насколько это правда?

- Во-первых, это потому что достаточно людей умерло, а во-вторых, это называется у нас затишьем перед бурей.

Но если создастся такой режим, такое государство, где все будут чувствовать себя частью одного целого, то не останется никакой причины для войны, и мы будем развиваться как страна.

Есть две причины, почему в Кабуле нет войны: первая - два месяца была война в других городах, вторая - в Кабуле живут более пяти миллионов человек, и если бы случилась война в Кабуле, то умерли бы миллионы.

Сейчас сложилась такая ситуация, что порядка 500 тысяч человек из провинций бежали в Кабул. У них нет ни дома, ни еды, ни воды, они просто живут на улице. Какую-то помощь им оказывают государство и бизнесмены, но этого не хватает. Они и сейчас в опасности, но зимой им будет еще хуже.

В нашей стране среди людей есть такие опасения, что из Афганистана в Казахстан может прийти терроризм. Это оправданный страх?

- Международный терроризм является самым опасным фактором в 21 веке. Никакая страна, какой бы сильной она ни была, не может в одиночку бороться против этого явления. Поэтому возможна лишь совместная борьба всех стран.

Что сейчас происходит в Афганистане?

- Пока что в Кабуле войны нет, но народ переживает, что будет дальше, потому что нет ни электричества, ни воды, ничего нет, и государство находится в такой ситуации, что никто не может сказать, что будет завтра.

Как вы знаете, в данный момент мы находимся в переходном периоде. Президент уехал из страны, прежде чем поменялась власть. В настоящий момент политическая власть контролируется в Кабуле тремя людьми: начальником мирного процесса Афганистана доктором Абдуллой Абдуллой, экс-президентом Афганистана Хамидом Карзаем и лидером исламской партии Гульбеддином Хекматияром.

Вчера у них была встреча с министром иностранных дел Пакистана и их премьер-министром. Сегодня они улетели в Доху, и очень вероятно, что они запросят, чтобы было создано временное правительство. Сегодня является очень важным днем, и мы надеемся, что до вечера будут результаты.

В остальном же временный поверенных в делах посольства заявил, что работа дипмиссии пока никак не изменилась. Количество обращений в посольство не увеличилось, никакого ажиотажа не наблюдается.

По информации дипломата, в Казахстане проживают более тысячи человек афганской национальности, некоторые из них являются гражданами Казахстана.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика