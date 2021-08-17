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В Узбекистане заявили, что президента Афганистана в стране нет

Просмотров:211 Опубликовано: Сегодня, 19:29
В Узбекистане заявили, что президента Афганистана в стране нет
Фото ©REUTERS
Сообщения о нахождении президента Афганистана Ашрафа Гани и других афганских деятелей в Узбекистане не соответствуют действительности, сообщает во вторник информационное агентство "Дуне" узбекистанского МИД, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"В последнее время в средствах массовой информации и социальных сетях муссируются сообщения о якобы нахождении на территории Узбекистана отдельных деятелей и руководителей этнических групп Афганистана. В частности, упоминаются имена Ашрафа Гани, Абдурашида Дустума, Ата Мухаммада Нура и других. Согласно официальным данным, подобного рода сведения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении на сайте агентства.

Ранее источник, приближенный к властям Афганистана, сообщил агентству, что афганский президент Ашраф Гани, покинувший страну в воскресенье, находится в Султанате Оман. В воскресенье вечером источник РИА Новости сообщил, что Гани согласился уйти в отставку, вылетел из Кабула в Таджикистан для перелета в третью страну. Сообщения о нахождении Гани в Казахстане, Таджикистане опровергнуты официально властями государств. Предположительно, конечным пунктом назначения Гани могут стать США.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда талибы (движение "Талибан" запрещено в Казахстане) после вывода войск США и НАТО захватили большую часть территории Афганистана. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 20:19
Он столько денег с собой прихватил, что никто не признается где он. uhmylka
 
 

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