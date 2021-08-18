За сутки в Казахстане 7034 человека заболели COVID-19

034 новых ПЦР-подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Казахстане за день. Число заболевших вновь повысилось по сравнению со статистикой от 17 августа. К примеру, в Нур-Султане число заразившихся за сутки выросло на 100 человек, а в Алматинской области - на 94, сообщает zakon.kz.



Общее число заболевших COVID-19 в Казахстане за 18 августа:



в городе Нур-Султан - 735,

в городе Алматы - 1403,

в городе Шымкенте - 410,

в Акмолинской области - 284,

в Актюбинской области - 375,

в Алматинской области - 477,

в Атырауской области - 550,

в ВКО - 163,

в Жамбылской области - 219,

в ЗКО - 132,

в Карагандинской области - 1049,

в Костанайской области - 267,

в Кызылординской области - 150,

в Мангистауской области - 200,

в Павлодарской области - 323,

в СКО - 158,

в Туркестанской области - 139.



Всего в стране подтверждено 708 379 случаев.