За сутки в Казахстане 7034 человека заболели COVID-19

034 новых ПЦР-подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Казахстане за день. Число заболевших вновь повысилось по сравнению со статистикой от 17 августа. К примеру, в Нур-Султане число заразившихся за сутки выросло на 100 человек, а в Алматинской области - на 94, сообщает zakon.kz.
Общее число заболевших COVID-19 в Казахстане за 18 августа:
в городе Нур-Султан - 735, в городе Алматы - 1403, в городе Шымкенте - 410, в Акмолинской области - 284, в Актюбинской области - 375, в Алматинской области - 477, в Атырауской области - 550, в ВКО - 163, в Жамбылской области - 219, в ЗКО - 132, в Карагандинской области - 1049, в Костанайской области - 267, в Кызылординской области - 150, в Мангистауской области - 200, в Павлодарской области - 323, в СКО - 158, в Туркестанской области - 139.
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