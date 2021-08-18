The Lancet: Вакцина CoronаVac повышает риск временного паралича лицевого нерва

Среди 450 тысяч человек, получивших вакцину, было отмечено 28 клинически подтверждённых случаев развития паралича Белла.



Повышенный риск развития временного паралича лицевого нерва (паралич Белла) отмечается у людей, получивших вакцину от коронавируса CoronаVac. К такому выводу пришли сотрудники Гонконгского университета, результаты исследований которых опубликовал медицинский журнал The Lancet.



В статье отмечается, что паралич Белла не указан в текущей информации о назначении CoronaVac, и никакие другие отчёты о таком побочном явлении не были обнаружены в литературе.



"Наше исследование говорит о повышенном риске паралича Белла после вакцинации CoronaVac. Тем не менее паралич Белла – редкое и временное нежелательное явление после иммунизации. В целом, более 90% случаев паралича Белла, не связанных с вакцинами против SARS-CoV-2, могут быть излечены в течение 9 месяцев после своевременного лечения кортикостероидами. Благоприятные и защитные эффекты инактивированной вакцины Covid-19 намного перевешивают риск этого, как правило, самоограничивающегося неблагоприятного явления. Для подтверждения наших выводов необходимы дополнительные исследования в других регионах", – отмечается в статье.



Исследователи изучали данные о побочных эффектах, наблюдавшихся среди жителей Гонконга, получавших либо вакцины Coronovac, либо препарат Fosun-BioNTech (аналог вакцины Pfizer-Biontech). Среди первых (450 тысяч человек) было отмечено 28 клинически подтверждённых случаев развития паралича Белла. Среди вторых (540 тысяч человек) таких случаев было 16. Исследователи подчеркивают, что полученные данные не позволяют говорить о наличии причинно-следственной связи, и в случае с вакциной Pfizer риск возникновения паралича не выше, чем в среднем в популяции. При этом авторы статьи не исключают, что развитие паралича могло быть связано с введением и первой, и второй вакцины.



Они предполагают, что механизм подобного эффекта может быть связан с аутоиммунной реакцией, однако причины возникновения паралича Белла до сих пор не установлены. Известно, что он может развиваться на фоне простудных заболеваний и после введения различных видов вакцин. Паралич Белла был отмечен как возможный и редкий побочный эффект в ходе клинических испытаний некоторых препаратов от коронавируса, однако в их число не входила инактивированная вакцина Sinovac. В научной литературе был также описан случай двукратного развития паралича Белла у 61-летнего пациента после введения первой, а затем второй дозы мРНК-вакцины Pfizer.



Как правило паралич лицевого нерва затрагивает половину лица и у 85% пациентов начинает проходить сам по себе в течение нескольких недель. В среднем паралич Белла за год развивается у 1-4 человек из 10 тысяч. Это самая распространённая форма поражения лицевого нерва, которую в течение жизни испытает до 1,5% населения Земли.