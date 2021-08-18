Жаба, НЛО и острый шлангит: Зачем медики говорят жаргонами

Не секрет, что сфера деятельности со временем накладывает отпечаток на личность человека, его поведение и отношение к окружающим и жизни. Происходит так называемая "профессиональная деформация". Касается это и повседневного общения среди коллег. Однако многие из устоявшихся выражений могут покоробить слух человека, далекого от того или иного рода занятий.



Человеку, далекому от врачевания, медицинские профессионализмы (слова и выражения, свойственные речи представителей той или иной профессии или сферы деятельности. - Авт.) могут показаться жестокими и циничными. Однако жаргонизмы служат для упрощения общения. В критической ситуации жизнь человека зависит не только от скорости принятия решений, но и скорости коммуникации врачей и медсестер. Тут уж не до выговаривания сложных медицинских терминов и названий лекарств - главное, чтобы напарник тебя понял.



Корреспондент Tengrinews.kz выяснил, какие жаргонные и сленговые выражения используются у врачей.



"Ладья Харона" - медицинская каталка. (Харон - в древнегреческих мифах перевозчик душ умерших через реку Стикс в Аид (подземное царство мертвых. - Авт.)



"Консервы" - пациенты, находящиеся на консервативном лечении.



"Белочка" - белая горячка, психотическое расстройство при зависимости от алкоголя.



"Веник" - пациент с венерическим заболеванием.



"Мерзавцы" - пациенты с обморожениями.



"Дискотека" или "Цветомузыка" - включенные сирена и мигалки машины скорой помощи.



"Завести больного" - восстановить синусовый (нормальный) ритм после остановки сердца.



"Гармошка" - аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с ручным приводом. "Привезли пациента на гармошке" - скорая доставила пациента, подключенного к аппарату ИВЛ.



"Жаба" - стенокардия.



"Зебра" или "Скрипач" - больной после демонстративной попытки суицида с типичными поверхностными резаными ранами предплечья.



"Клиент" - пациент, чаще всего скорой помощи.



"Клиника" - клиническая смерть.



"Мерцалка", "мерцуха" - мерцательная аритмия, фибрилляция предсердий.



"Мишура" - пленка электрокардиографа. Обычно свернута в рулон, случайно выпущенная из рук разворачивается наподобие серпантина.



"Нарушняк" - острое нарушение мозгового кровообращения.



"Непруха" - кишечная непроходимость.



"НЛО" - неподвижно лежащий объект. Чаще всего больной, находящийся в коме.



"Острый шлангит" - диагноз, который ставится симулянту. При систематической симуляции используется обозначение "хронический гофринозный шлангит".



"Отпустить" - не препятствовать смерти безнадежно больного в терминальном состоянии.



"Парашютисты" - пациенты, получившие травмы при падении с высоты.



"Подключичка" - пластиковый венозный катетер в подключичной вене.



"Рецидивист" - больной с рецидивом (повторением) болезни.



"Стрелять", "стукать" - восстанавливать работу сердца при помощи электрического разряда дефибриллятора.



"Телевизор" - рентгеноскопия.



"Труба" - пластиковая трубка для введения в трахею (интубации), используется для подключения аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Посадить на трубу - заинтубировать пациента.



"Уши" - фонендоскоп.



"Утюги" - электроды дефибриллятора.



"Шарманка" - электрокардиограф (аппарат для записи ЭКГ - электрокардиографии).



"Шпагоглотатель" - пациент с металлическими инородными телами в желудочно-кишечном тракте (скрепки, иглы и другое), проглоченными якобы случайно.



Слегка циничное отношение медработников к жизни оправдывают постоянное напряжение и груз ответственности.



"Еще одна причина использования медицинского сленга в повседневном общении - это желание дистанцироваться от негатива, вызванного спецификой медицинской профессии, снять эмоциональное напряжение, стресс, вызванный постоянным осознанием ответственности за жизни пациентов. Синдром эмоционального выгорания приводит к деперсонализации пациентов, которых врачи называют не по имени, а по названию заболевания: язвенник, диабетик, ревматик, гипертоник, сердечник", - признался один из врачей.



Также врачи отмечают, что есть разные варианты сокращений диагнозов, особенно если они очень длинные. Но в медицинском сообществе это не приветствуется.



"Все-таки врач - это не просто человек в халате, это интеллигентный и образованный человек. А значит, должен объясняться и говорить соответственно", - подытожил он.