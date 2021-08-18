Казахстанские репатрианты попросили вывезти их родственников из Афганистана

Казахстанские репатрианты просят власти Казахстана помочь вывезти из Афганистана их родственников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на информационную службу Aibat.



Бибисара Мырзашакулова переехала из Афганистана в Казахстан 27 лет назад. Здесь ее семья получила статус репатриантов. У пенсионерки 14 детей, а две дочери сейчас живут в афганском городе Мазари-Шариф. По словам женщины, обстановка в данном городе сложная, и поэтому Бибисара Мырзашакулова просит вывезти детей в Казахстан.



"Со вчерашнего дня все плачут. Говорят, умрем в этой войне. У меня там родственники, дочки там живут. Что мне делать? (...) Разговаривала с ними. "Очень тяжелое положение у нас", - говорят. Они жили в кишлаке, а талибы захватили его. После этого дети в город сбежали, а там тоже война. Теперь не знают, куда ехать. Говорит, что дома уже нет еды. У нее болит голова, и уже третий день она не может пойти в больницу", - сетует женщина.



В непростой ситуации оказались родные другого репатрианта - Абдусаттара Мухаммедали. Его братья и сестры также хотят бежать из страны и переехать в Казахстан, так как из-за войны оказались без работы и средств к существованию.



"Нужна помощь, чтобы они могли приехать в Казахстан. У меня там пятеро братьев, и сестры тоже там. Они хотят сюда переехать по возможности. Они в страхе живут. У одного из моих братьев двое детей уже погибли на войне там", - рассказал Абдусаттар Мухаммедали.



Власти Казахстана заявили, что не могут помочь репатриантам вывезти их родственников из Афганистана, так как последние не являются гражданами республики. Напомним, что ранее пресс-секретарь Президента страны комментировал слухи о беженцах из Афганистана.



По данным Министерства иностранных дел Казахстана, в Афганистане нет казахстанских граждан, так как все уже покинули территорию страны.

