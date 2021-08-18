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Казахстанские репатрианты попросили вывезти их родственников из Афганистана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:17
Казахстанские репатрианты попросили вывезти их родственников из Афганистана
Фото ©REUTERS
Казахстанские репатрианты просят власти Казахстана помочь вывезти из Афганистана их родственников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на информационную службу Aibat.

Бибисара Мырзашакулова переехала из Афганистана в Казахстан 27 лет назад. Здесь ее семья получила статус репатриантов. У пенсионерки 14 детей, а две дочери сейчас живут в афганском городе Мазари-Шариф. По словам женщины, обстановка в данном городе сложная, и поэтому Бибисара Мырзашакулова просит вывезти детей в Казахстан.

"Со вчерашнего дня все плачут. Говорят, умрем в этой войне. У меня там родственники, дочки там живут. Что мне делать? (...) Разговаривала с ними. "Очень тяжелое положение у нас", - говорят. Они жили в кишлаке, а талибы захватили его. После этого дети в город сбежали, а там тоже война. Теперь не знают, куда ехать. Говорит, что дома уже нет еды. У нее болит голова, и уже третий день она не может пойти в больницу", - сетует женщина.

В непростой ситуации оказались родные другого репатрианта - Абдусаттара Мухаммедали. Его братья и сестры также хотят бежать из страны и переехать в Казахстан, так как из-за войны оказались без работы и средств к существованию.

"Нужна помощь, чтобы они могли приехать в Казахстан. У меня там пятеро братьев, и сестры тоже там. Они хотят сюда переехать по возможности. Они в страхе живут. У одного из моих братьев двое детей уже погибли на войне там", - рассказал Абдусаттар Мухаммедали.

Власти Казахстана заявили, что не могут помочь репатриантам вывезти их родственников из Афганистана, так как последние не являются гражданами республики. Напомним, что ранее пресс-секретарь Президента страны комментировал слухи о беженцах из Афганистана.

По данным Министерства иностранных дел Казахстана, в Афганистане нет казахстанских граждан, так как все уже покинули территорию страны.


Источник: tengrinews.kz
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