Митинг беженцев из Афганистана прошел в Бишкеке

В Бишкеке у здания ООН прошел митинг беженцев из Афганистана. Участники акции протеста требовали дать им официальный статус в республике либо отправить в третьи страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24kg.



По словам одного из участников митинга, граждане Афганистана живут в Кыргызстане по 18-20 лет, однако документов им не выдают.



"Мы живем здесь по мандату беженцев. С этим документом тяжело устроиться на работу. Мы хотим, чтобы нам либо дали гражданство Кыргызстана, либо отправили в такие страны, как Канада или Америка. К нам из ООН, к сожалению, никто не вышел, по телефону горячей линии также не смогли ответить на вопросы", - сказал Али Сарвар Мухаммад Наби.



Отметим, ранее казахстанские репатрианты попросили власти Казахстана помочь вывезти из Афганистана их родственников.



Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (движение, согласно решению Верховного суда, запрещено в Казахстане) вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Часть правительства и президент Ашраф Гани покинули Афганистан. Позже вице-президент Афганистана объявил себя президентом и призвал бороться с талибами.