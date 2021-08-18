Российский премьер Мишустин прилетит в Нур-Султан

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетит в Нур-Султан, передает Tengrinews.kz.



Как сообщает пресс-служба российского кабинета министров, рабочий визит в столицу Казахстана Мишустина пройдет с 18 по 19 августа.



"Состоятся переговоры Михаила Мишустина с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Также председатель правительства России встретится с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Первым Президентом, Лидером нации Нурсултаном Назарбаевым", - говорится в официальном анонсе.



Отмечается, что стороны обсудят вопросы развития российско-казахстанского сотрудничества в промышленной, энергетической, транспортной, культурной и гуманитарной областях. Особое внимание будет уделено вопросам расширения взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и совместным мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией.



В феврале Михаил Мишустин прилетал в Алматы на встречу глав правительств стран Евразийского экономического союза.