Мужчина вывел девушку из комы, предложив ей выйти замуж

В Британии женщина вышла из комы, когда ее молодой человек сделал ей предложение выйти за него замуж, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Teesside Live.



Как отмечают в издании, жительница Лондона Кристин Смит заболела коронавирусом и была помещена на аппарат искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии университетской больницы Джеймса Кука в Мидлсбро.



Врачи сказали семье женщины готовиться к худшему, так как состояние их родственницы ухудшалось с каждым днем. Однако после нескольких дней, проведенных в коме, не зная, насколько опасно ее состояние, 36-летняя женщина внезапно очнулась, села и позвала свою маму.



Дело в том, что парню девушки Марку Сквайрсу позвонили врачи отделения и попросили приехать в больницу, когда дела Смит стали хуже. Мужчина начал разговаривать с девушкой и долго сидел возле ее палаты. После чего мужчина решил испробовать последний шанс и сделал предложение руки и сердца девушке, которая все еще находилась в коме. В ответ внезапно девушка проснулась. При этом пациентка не помнила ни дат, ни того, что с ней произошло.



"Меня вывели из палаты все медсестры, вся улица аплодировала, это было очень эмоционально. А потом Марк сделал мне предложение - он думал, что потеряет меня, и вот оно, теперь мы планируем свадьбу", - сказала Кристин.



Около трех недель назад Кристин выписалась из больницы и теперь готовится к свадьбе.