«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 18 Августа
+28...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425 KZT
  • €1 = 500.23 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мужчина вывел девушку из комы, предложив ей выйти замуж

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:55
Мужчина вывел девушку из комы, предложив ей выйти замуж
Фото:ChronicleLive
В Британии женщина вышла из комы, когда ее молодой человек сделал ей предложение выйти за него замуж, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Teesside Live.

Как отмечают в издании, жительница Лондона Кристин Смит заболела коронавирусом и была помещена на аппарат искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии университетской больницы Джеймса Кука в Мидлсбро.

Врачи сказали семье женщины готовиться к худшему, так как состояние их родственницы ухудшалось с каждым днем. Однако после нескольких дней, проведенных в коме, не зная, насколько опасно ее состояние, 36-летняя женщина внезапно очнулась, села и позвала свою маму.

Дело в том, что парню девушки Марку Сквайрсу позвонили врачи отделения и попросили приехать в больницу, когда дела Смит стали хуже. Мужчина начал разговаривать с девушкой и долго сидел возле ее палаты. После чего мужчина решил испробовать последний шанс и сделал предложение руки и сердца девушке, которая все еще находилась в коме. В ответ внезапно девушка проснулась. При этом пациентка не помнила ни дат, ни того, что с ней произошло.

"Меня вывели из палаты все медсестры, вся улица аплодировала, это было очень эмоционально. А потом Марк сделал мне предложение - он думал, что потеряет меня, и вот оно, теперь мы планируем свадьбу", - сказала Кристин.

Около трех недель назад Кристин выписалась из больницы и теперь готовится к свадьбе.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика