Граждане представляются казахами, чтобы уехать из Афганистана - МИД

В посольство Казахстана в Кабуле обращаются граждане, которые представляются этническими казахами, однако они не могут предоставить доказательств этого. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы ведем соответствующую работу и находимся на постоянной связи с казахами в Афганистане. В последние дни участились случаи обращения в посольство Казахстана различных групп граждан, представляющих себя казахами. Но на самом деле они не могут представить никаких доказательств. Некоторые из них элементарно не говорят на казахском языке и не могут рассказать об истории переселения своих предков на территорию Афганистана и родоплеменных связях", - рассказал Смадияров.



Он дополнил, что достоверность заявлений обратившихся будет рассматривать специальная комиссия при посольстве. По официальным данным, в Афганистане проживают 15 семей этнических казахов - около 200 человек, однако Смадияров не исключает, что в отдаленных районах страны могут проживать этнические казахи, предки которых переселились в страну в 19-м веке.



Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали распространяемые в мессенджерах слухи о прибытии в Казахстан 70 тысяч беженцев из Афганистана. В МИД назвали данную информацию недостоверной.



Кроме этого, в ведомстве заявили, что в Афганистане не осталось граждан Казахстана, кроме посла страны и небольшого числа персонала посольства в Кабуле.