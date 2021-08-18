Казахстан отказался от полетов над Афганистаном

Авиационная администрация Казахстана запретила самолетам отечественных авиакомпаний летать над Афганистаном из-за угрозы безопасности граждан, передает Tengrinews.kz.



Сообщается, что Авиационная администрация Казахстана провела оценку угрозы и управлениями рисками по использованию воздушного пространства Афганистана гражданскими воздушными судами отечественных авиакомпании.



"По ее итогам решено, что существуют риски и угрозы, влияющие на безопасность пассажиров и воздушных судов при осуществлении полетов на территорию Афганистана и над ее воздушным пространством.



На основании результатов проведенной оценки, 16 августа Авиационной администрацией Казахстана направлены соответствующие указания в авиакомпании Казахстана, выполняющие регулярные, грузовые и чартерные авиаперевозки, о запрете гражданскими воздушными судами всех полетов на территорию Афганистана и над ее воздушным пространством, до стабилизации текущей обстановки", - говорится в сообщении.



Аналогичное указание было направлено также РГП "Казаэронавигация".



Ранее Daily Mail сообщило, что боевики движения "Талибан" (запрещено в Казахстане. - Прим.) захватили вертолеты Blackhawk США стоимостью шесть миллионов долларов вместе с тоннами американского оборудования и взяли под контроль небо над страной.