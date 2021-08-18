Субсидии на поддержку животноводства переводили салонам красоты и фармкомпаниям - Антикор

В Агентстве по противодействию коррупции сообщили, что в Туркестанской области предоставлены субсидии в сфере поддержки племенного животноводства на сумму более 825 миллионов тенге 203 субъектам предпринимательства, не имеющим отношения к производству сельхозпродукции, передает Tengrinews.kz.



Первый заместитель главы агентства Олжас Бектенов отметил, что в сфере субсидирования сельхозтоваропроизводителей имеются высокие коррупционные риски, фиксируются факты нерационального использования бюджетных средств, что подтверждается многочисленными жалобами фермеров и следственно-оперативной практикой.



Отмечается, что в сфере животноводства выявлены факты двойного субсидирования, а также субсидирования без наличия необходимого поголовья и подтверждающих документов.



"В Жамбылской области в суд направлено дело в отношении руководителя отдела Управления сельского хозяйства по факту незаконного получения субсидий на племенной скот без фактического его приобретения. Также на днях Антикоррупционной службой был задержан руководитель ГУ "Управление сельского хозяйства" Акмолинской области. Он подозревается в получении от предпринимателей взятки в крупном размере за принятие решения, входящего в круг его полномочий", - рассказали в агентстве.



Кроме того, выявлены системные недоработки в информационной системе Subsidy.plem.kz, не позволяющие в автоматическом режиме достоверно подтверждать документы о наличии у СХТП пастбищ, договоров аренды субсидируемого поголовья и других документов.



"В ходе анализа также установлены факты выплаты субсидий физическим и юридическим лицам, не являющимся сельхозтоваропроизводителями. К примеру, в Туркестанской области предоставлены субсидии в сфере поддержки племенного животноводства на сумму более 825 миллионов тенге 203 субъектам предпринимательства, не имеющим отношения к производству сельхозпродукции. Это салонам красоты, фармкомпаниям, предприятиям, аккредитованным в сфере аренды недвижимости, ремонта автомобилей и так далее", - рассказали в Антикоррупционной службе.



По итогам встречи первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров высказал заинтересованность министерства в тесном сотрудничестве в целях минимизации возможностей для злоупотреблений, повышения эффективности бюджетных ассигнований, выделяемых на субсидирование выпуска сельхозпродукции.