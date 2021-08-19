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Гуманоидных роботов Atlas от Boston Dynamics научили эффектному паркуру

Просмотров:137 Опубликовано: Сегодня, 08:27
Гуманоидных роботов Atlas от Boston Dynamics научили эффектному паркуру
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Гуманоидных роботов Atlas от Boston Dynamics научили эффектному паркуру
18 авг 2021, 21:49
Boston Dynamics, американская компания по разработке роботизированных машин, научила гуманоидных роботов Atlas новым трюкам.

В сети появилось видео, демонстрирующее новые возможности робота на площадке для паркура. Компания во время выполнения работами трюков использовала одну и ту же программу сразу для двух машин. Об этом сообщается на YouTube-канале Boston Dynamics.

В течение 1 мин 30 сек. они бегали трусцой, перепрыгивали с одного препятствия на другое и выполняли резкие повороты. Все это время роботы сохраняли равновесие даже в самых сложных ситуациях. Завершался паркур тем, что «Атлас» делал сальто назад.

Разработчики утверждают, что робот самостоятельно адаптирует свое поведение в зависимости от того, что он «видит» — оценивает движения для прыжков и перемещений в зависимости от формы платформ, а также расстояния между ними. Инженеры отмечают, что новые навыки роботов Atlas в дальнейшем планируют применять в коммерческих моделях таких, как робопес Spot.

Напомним, в декабре 2020 года четыре работы американской компании Boston Dynamics исполнили танец в честь Нового года. Два человекоподобные робота Atlas станцевали вместе робопсом Spot, а в финале к ним выехал робот на колесах Handle.


Источник: Ракурс
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