Ракурс УКР РУС НОВОСТИ Новости Новости Украины Новость Гуманоидных роботов Atlas от Boston Dynamics научили эффектному паркуру 18 авг 2021, 21:49 Boston Dynamics, американская компания по разработке роботизированных машин, научила гуманоидных роботов Atlas новым трюкам.
В сети появилось видео, демонстрирующее новые возможности робота на площадке для паркура. Компания во время выполнения работами трюков использовала одну и ту же программу сразу для двух машин. Об этом сообщается на YouTube-канале Boston Dynamics.
В течение 1 мин 30 сек. они бегали трусцой, перепрыгивали с одного препятствия на другое и выполняли резкие повороты. Все это время роботы сохраняли равновесие даже в самых сложных ситуациях. Завершался паркур тем, что «Атлас» делал сальто назад.
Разработчики утверждают, что робот самостоятельно адаптирует свое поведение в зависимости от того, что он «видит» — оценивает движения для прыжков и перемещений в зависимости от формы платформ, а также расстояния между ними. Инженеры отмечают, что новые навыки роботов Atlas в дальнейшем планируют применять в коммерческих моделях таких, как робопес Spot.
Напомним, в декабре 2020 года четыре работы американской компании Boston Dynamics исполнили танец в честь Нового года. Два человекоподобные робота Atlas станцевали вместе робопсом Spot, а в финале к ним выехал робот на колесах Handle.
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