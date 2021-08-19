Казахстан сделал заявление по Афганистану

Казахстан внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане и призывает все причастные стороны обеспечить мирный транзит власти как главной предпосылки внутренней стабилизации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД.



"Наступает очередной решающий момент в истории этой страны. Многолетний конфликт должен быть решен самим афганским народом. Казахстан призывает все причастные стороны обеспечить мирный транзит власти как главной предпосылки внутренней стабилизации. Мы поддерживаем заявление Совета Безопасности ООН о создании инклюзивного и репрезентативного правительства, уважении прав национальных меньшинств и женщин, недопущении присутствия групп, представляющих угрозу другим государствам, соблюдении международного права", - говорится в сообщении.



Отмечается, что выполнение этих положений должно стать необходимым условием для начала диалога с новой властью Афганистана.



Напомним, ранее министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым обсудил ситуацию в Афганистане, сложившуюся после поспешного вывода войск США и НАТО. Министры высказали общее мнение о том, что первые заявления и действия талибов (движение "Талибан" запрещено на территории Казахстана. - Прим.) позволяют рассчитывать на урегулирование всех внутриафганских проблем переговорными методами, через инклюзивный политический процесс с участием различных политических и этноконфессиональных сил. Также была подчеркнута важность обеспечения безопасности дипломатических миссий зарубежных стран в Кабуле.



Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В настоящее время Ашраф Гани с семьей находятся в ОАЭ.