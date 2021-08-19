Талибы получили доступ к данным жителей, работавших на коалицию - СМИ

"Талибан" (движение согласно решению Верховного суда запрещено в Казахстане) захватил американское оборудование для получения биометрических данных, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Intercept.
По данным издания, в руках талибов оказались портативные системы сбора биометрических данных HIIDE (Handheld Interagency Identity Detection Equipment), которые используются американскими военными. Сообщается, что именно такая техника позволила идентифицировать Усаму бен Ладена в 2011 году.
HIIDE - это портативное устройство, которое подключается к программе для установления личности Biometrics Automated Toolset, сканируя лицо, радужную оболочку глаза и отпечатки пальцев. Она присылает уведомление, если обладатель биометрических данных находится в списке разыскиваемых. В памяти HIIDE может содержаться до 22 тысяч профилей. Пока неизвестно, получили ли талибы доступ к информационной базе.
"Мы обрабатывали тысячи местных жителей в день, должны были идентифицировать, проверять жилеты смертников, оружие, сбор разведданных и так далее. HIIDE был использован в качестве биометрического инструмента идентификации, чтобы помочь идентифицировать местных жителей, работающих на коалицию", - пояснил американский военный подрядчик.
По словам журналиста-расследователя Энни Якобсен, у Пентагона была цель собрать биометрические данные о 80 процентах афганского населения, чтобы найти террористов и преступников.
Теперь руководство организации Human Rights First считает, что приверженцы "Талибана" воспользуются биометрической информацией для преследования тех, кто сотрудничал с предыдущим правительством и военными США. Активисты уже публикуют рекомендации для афганцев с инструкцией, как удалить свои данные из баз.
Военные чиновники США также опасаются, что с помощью захваченного устройства HIIDE боевики "Талибана" смогут получить доступ и ко внешним базам данных США.
Ранее бойцы сопротивления в афганской провинции Панджшер, которая остается единственной неподконтрольной движению "Талибан", призвали западные страны помочь им оружием.
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