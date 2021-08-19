Требования для "Алтын белгі" ужесточат в Казахстане

В Казахстане будут ужесточены требования для подтверждения нагрудного знака "Алтын белгі". Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на августовской республиканской конференции педагогов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Со следующего года будут ужесточены требования для подтверждения нагрудного знака "Алтын белгі". Мы их каждый год поэтапно пересматриваем. Вы это знаете. В прошлом году мы подняли этот вопрос (об ужесточении. - Прим.), внесли некоторые изменения. В этом году второй этап. Он подразумевает, что у претендентов должны быть пятерки не только по итогам года, но и в каждой четверти с 5-го по 11-й класс. Вводится такое требование, думаю, это важное требование. Поэтому такое решение принимаем", - сообщил министр
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