Сколько человек прибыло из Афганистана в Алматы

18 августа в Алматы прилетели два самолета из Афганистана. Первым рейсом прибыли 25 казахстанцев и 17 граждан иностранных государств. На втором борту находился 141 сотрудник ООН, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".



Вечером 18 августа в аэропорту Алматы приземлился военно-транспортный самолет С-295 ВВС РК с 42 пассажирами на борту. Среди них 25 казахстанцев, 15 взрослых и 10 детей, 17 граждан иностранных государств, в том числе 14 кыргызстанцев.



"Хотел бы выразить огромную благодарность за оказанное содействие в эвакуации граждан Кыргызской Республики. За безопасную эвакуацию. Они благополучно вернулись в Казахстан и в дальнейшем будут на автотранспорте переправлены в Кыргызстан", - сообщил консул генерального консульства Кыргызской Республики в Алматы Кайратбек Жакыпов.



Позже в Казахстан прилетел второй борт из Афганистана. Он привез в страну сотрудников ООН. Всего в Алматы прилетел 141 работник Миссии по оказанию содействия Афганистану. ООН обратилась к руководству республики с просьбой принять сотрудников на временное проживание и удаленную работу. Президент поддержал это предложение. Предполагается, что сотрудники ООН пробудут в стране в течение нескольких месяцев. Расходы по их содержанию будут оплачены ООН.



"Мы очень благодарны Казахстану за то, что приняли нас. На данный момент свои офисы мы размещаем только в Казахстане. Но позвольте мне разъяснить, что ООН не покидает Афганистан. Сейчас очень важный момент, чтобы остаться и предоставить гуманитарную помощь для миллионов афганцев, нуждающихся в ней", - сообщила постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори.



Заместитель главы МИД страны отметил, что среди прилетевших есть граждане США, Канады, есть граждане Шри-Ланки, граждане африканских стран. Все они имеют так называемые ооновские паспорта.