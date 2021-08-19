В Павлодаре умерла женщина, купившая паспорт вакцинации

В Павлодаре от коронавирусной инфекции умерла женщина, ранее сознавшаяся в покупке паспорта вакцинации, сообщает zakon.kz.



Женщина почти три недели провела на искусственной вентиляции легких, передает Павлодар-онлайн.



О том, что 60-летняя горожанка с поддельным паспортом вакцинации попала в реанимацию, медики сообщили неделю назад. Тогда руководитель регионального управления здравоохранения Айдар Ситказинов отмечал, что женщину госпитализировали в провизорный центр кардиологической больницы. Она была в тяжелом состоянии, ее поместили на ИВЛ. При сборе анамнеза выяснилось, что пациентка не привита, ее паспорт вакцинации фиктивный.



Сегодня стало известно, что женщина скончалась.



- Пациентка 18 дней находилась на ИВЛ. Лечение она получала в полном объеме. Состояние пациентки было нестабильным, термальным. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, ее состояние прогрессивно ухудшалось, восстановить сердечную деятельность не удалось. К сожалению, сегодня утром она скончалась, - сообщили в управлении здравоохранения.