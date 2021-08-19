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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Павлодаре умерла женщина, купившая паспорт вакцинации

Просмотров:643 Опубликовано: Сегодня, 16:51
В Павлодаре умерла женщина, купившая паспорт вакцинации
Иллюстративное фото
В Павлодаре от коронавирусной инфекции умерла женщина, ранее сознавшаяся в покупке паспорта вакцинации, сообщает zakon.kz.

Женщина почти три недели провела на искусственной вентиляции легких, передает Павлодар-онлайн.

О том, что 60-летняя горожанка с поддельным паспортом вакцинации попала в реанимацию, медики сообщили неделю назад. Тогда руководитель регионального управления здравоохранения Айдар Ситказинов отмечал, что женщину госпитализировали в провизорный центр кардиологической больницы. Она была в тяжелом состоянии, ее поместили на ИВЛ. При сборе анамнеза выяснилось, что пациентка не привита, ее паспорт вакцинации фиктивный.

Сегодня стало известно, что женщина скончалась.

- Пациентка 18 дней находилась на ИВЛ. Лечение она получала в полном объеме. Состояние пациентки было нестабильным, термальным. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, ее состояние прогрессивно ухудшалось, восстановить сердечную деятельность не удалось. К сожалению, сегодня утром она скончалась, - сообщили в управлении здравоохранения.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • 14679677
 diger (Посетители) Сегодня, 19:16
Wins,Разложили людей по полочкам, эти хорошие, что привились, эти плохие, что не хотят колоться, а у вас я так понимаю, уровень "бога" , 55 левла, чтобы так рассуждать)).
 
-2
  • diger
  • Андpей
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  • master_kz
  • Ну Ну
 Wins (Посетители) Сегодня, 19:06
Цитата: GOAT
Я глубоко уверен, что у неё были противопоказания к вакцинам, иначе бы она не покупала паспорт.


Если имеются противопоказания - вам и так выдадут паспорт.

Покупают паспорт от того что боятся прививаться. Боятся же люди ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО потому что им вешают лапшу на уши с ютубов, интернетов, ативаксеры (реально верующие в свои убеждения и те, кто специально из выгоды или просто вредности несёт чушь про опасность вакцины и прочий параноидальный бред). Звёзды инстаграммов, псевдодоктора, разного рода блогеры видя очевидную возможность заработать на просмотрах развешавших уши юзеров никогда такой возможности не упустят.

В итоге то просто жаль людей...

Вчера заболел мой хороший знакомый. Мы с ним договорились не разговаривать на эту тему вообще! Он ярый противник вакцинации и вообще походов к врачу. Ну посмотрим... дай бог что бы в лёгкой форме. Пока температура высокая, в районе 39.

Я лично всем желаю здоровья и тем кто "за" и тем кто "против". Но факты, логика и очевидные вещи БЕЗУСЛОВНО на стороне медицины и вакцинации. Я даже просто из наблюдений вижу кто вакцинируется (люди состоятельные, с образованием, хорошо стоящие на ногах и заботящиеся о своих близких) и вижу тех, кто против... Не буду их описывать. Их можно встретить в инстаграмме ежедневно, много раз. Особенно удивляют молодые мамашки... Не знает когда Вторая Мировая началась и что Греция не столица Египта тоже не знает... Зато знает ВСЁ о вреде вакцины и её смертельном воздействии. Такие вот парадоксы...Такие вот времена.
 
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  • Земляк
  • diger
  • Андpей
  • Tankushka
 GOAT (Посетители) Сегодня, 18:46
Как будто до этого случая все люди выживали! И привитые мрут и не привитые, дело в иммунитете.

Это статья очередная реклама навязывающая мнение людям, что участие в в испытании веществ способных временно блокировать короновирус, может вам облегчить болезнь.
Как бы указывая, что нельзя покупать паспорта))) Я глубоко уверен, что у неё были противопоказания к вакцинам, иначе бы она не покупала паспорт. Обследование перед уколом не проводят, поэтому люди боятся последствий от этих веществ.

А я вот уверен - Уколись она Спутником и тут же бы заболела и тоже умерла, как и многие другие, это слабость иммунитета и заболевания сердца.
Проблема не в паспорте, а в том, что не научились лечить людей за два как этот вирус выпустили из лаборатории. Такие статьи мне говорят только об одном: Не надейся на медицину, защищай себя сам!
 
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  • 618965450
  • GOAT
  • Земляк
  • Tankushka
 diger (Посетители) Сегодня, 18:04
Око,
Каждый сам себе хозяин, а умереть человек может от чего угодно,даже элементарно от не правильного лечения,что практически не реально доказать в нашей действительности.
 
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Око (Посетители) Сегодня, 17:57
Да... вот она цена жизни.

всё вижу
 
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diger (Посетители) Сегодня, 17:50
Посмотрите официальную статистику по умершим в Казахстане, много интересного увидите...Казахстан 2020: антирекорд десятилетия - умерли 162 613 человек Что интересно, что количество умирающих от ОРЗ, гриппа, пневмонии увеличивается с каждым годом, что вызывает вопрос, почему? Прививки то последнии года, против гриппа, стали много делать.
 
 

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