7348 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 7348 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.⠀



Из них:



в Нур-Султане - 918,

в Алматы - 1555,

в Шымкенте - 415,

в Акмолинской области - 287,

в Актюбинской области - 426,

в Алматинской области - 400,

в Атырауской области - 435,

в Восточно-Казахстанской области - 203,

в Жамбылской области - 265,

в Западно-Казахстанской области - 135,

в Карагандинской области - 954,

в Костанайской области - 261,

в Кызылординской области - 233,

в Мангистауской области - 238,

в Павлодарской области - 351,

в Северо-Казахстанской области - 171,

в Туркестанской области - 101.



Всего с начала пандемии в стране выявлено 723 064 заболевших коронавирусной инфекцией.