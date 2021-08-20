СМИ подсчитали трофеи "Талибана", оставшиеся от войск коалиции

СМИ подсчитали трофеи "Талибана" (движение, согласно решению Верховного суда, запрещено в Казахстане) и оценили военный потенциал группировки после захвата власти в Афганистане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



По предварительным оценкам разведки США, им досталось 2 тысячи единиц колесной бронетехники, армейские внедорожники HMMWV и до 40 единиц авиации, включая вертолеты UH-60 Black Hawks и дроны ScanEagle.



Согласно данным американских военных и чиновников, талибы захватили основные арсеналы правительственных войск, что делает их самой сильной террористической группировкой в мире и одной из мощнейших военных сил Центральной Азии.



По данным Reuters, количество стрелкового оружия, гранатометов и минометов исчисляется сотнями тысяч. Сообщается, что в свое время США поставили армии Афганистана не менее 600 тысяч единиц пехотного оружия, 162 тысячи единиц оборудования связи и около 16 тысяч приборов ночного видения. Все это талибы активно показывали в соцсетях после очередного удачного штурма.



Счетная палата Правительства США (GAO) сообщила, что в период с 2002 по 2017 год Соединенные Штаты выделили афганским военным около 28 миллиардов долларов на вооружение, включая артиллерию, ракеты, приборы ночного видения и даже небольшие беспилотники для сбора разведданных. Американские многоцелевые вертолеты "Блэк хоук" должны были стать самым большим преимуществом афганских военных перед талибами.



В период с 2003 по 2016 год Соединенные Штаты предоставили афганским силам 208 самолетов. На прошлой неделе многие из этих самолетов оказались наиболее полезными для афганских пилотов, спасавшихся от талибов.



Один из американских чиновников сообщил, что от 40 до 50 самолетов были доставлены в Узбекистан афганскими пилотами, ищущими убежища.



Действующие и бывшие официальные лица США заявляют, что вероятность использования трофеев против населения страны крайне велика. Кроме того, талибов подозревают в возможной продаже некоторых образцов техники Китаю или России. Также есть риск, что часть оружия попадет в руки других воинствующих группировок, таких как "Исламское государство" (запрещено в Казахстане).



енерал армии США в отставке Джозеф Вотел, который курировал военные операции в Афганистане в качестве главы Центрального командования США с 2016 по 2019 год, заявил, что большая часть высокотехнологичной техники, захваченной талибами, включая самолеты, не была оснащена чувствительными американскими технологиями.



"В некоторых случаях они будут больше похожи на трофеи", - сказал Вотел.



Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена крайне обеспокоена этой ситуацией и рассматривает ряд вариантов, среди которых уничтожение вооружения и авиации авиаударами.



Ранее сообщалось, что "Талибан" захватил американское оборудование для получения биометрических данных. Сообщается, что именно такая техника позволила идентифицировать Усаму бен Ладена в 2011 году. Теперь есть опасения, что талибы воспользуются биометрической информацией для преследования тех, кто сотрудничал с предыдущим правительством и военными США.