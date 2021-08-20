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Следователя заподозрили во взятке в виде барана в ЗКО

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:22
Следователя заподозрили во взятке в виде барана в ЗКО
Иллюстративное фото
Сотрудники Антикоррупционной службы расследуют дело о взятке в отношении полицейского в ЗКО, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Следователь подозревается во взятке в виде барана.

В полиции проинформировали, что сейчас по данному факту проводится проверка. Полицейский отрицает, что брал вознаграждение.

"Этот случай произошел возле одного из городских кафе. Люди увидели, как в багажник машины, принадлежащей сотруднику полиции, положили барана. Владельца кафе заподозрили в даче взятки, но он сказал, что это подарок. Сам сотрудник утверждает, что купил животное за 40 тысяч тенге. Идет разбирательство", - сообщил официальный представитель Департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков.

В полиции отметили, что сейчас начаты досудебные расследования в отношении двух сотрудников полиции.

"В ходе проведения очередного ОПМ сотрудниками УСБ ДП ЗКО был выявлен факт получения денежного вознаграждения сотрудником полиции Жанибекского района, также под подозрение в совершении коррупционного правонарушения попал один из следователей", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции ЗКО.

В департаменте сообщили, что участковый Жанибекского района, совершивший правонарушение, уже освобожден от занимаемой должности. Вина следователя пока не доказана, но он отстранен от службы до окончания разбирательства.


Источник: tengrinews.kz
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