Над ледниками Гренландии впервые прошел дождь

На вершине ледникового щита Гренландии в течение нескольких часов шел дождь, что стало первым случаем за всю историю наблюдений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на USA Today.
Согласно данным Национального центра изучения снега и льда США (NSIDC), дождь прошел в самой высокой точке ледникового щита страны. Осадки выпали на высоте 3216 метров над уровнем моря в районе исследовательской станции "Саммит".
Отмечается, что температура была выше нуля в течение более девяти часов, что произошло лишь в четвертый раз в истории. Более того, в NSIDC отметили, что прошедшие дожди оказались самыми сильными на ледяном щите с 1950 года.
Старший научный сотрудник Национального центра данных о снеге и льде при Университете Колорадо Тед Скамбос сказал, что осадки были "беспрецедентными".
Площадь ледяного щита Гренландии составляет примерно 1,710 миллиона квадратных километров, однако изменение климата привело к таянию ледников и повышению уровня моря. По сообщениям NASA, если ледниковый щит полностью растает и выльется в океаны, уровень Мирового океана поднимется на 7 метров, а скорость вращения Земли замедлится настолько, что продолжительность дня увеличится на две миллисекунды.
Также ожидается, что потеря ледникового покрова Гренландии усугубит глобальное потепление, а также нарушит основные океанические течения, муссонные пояса, тропические леса, ветровые системы и режим выпадения осадков.
Ранее ученые озвучили явные признаки того, что ситуация с ледниковым щитом Гренландии близка к переломному моменту.
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