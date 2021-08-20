В Казахстане изменились правила регистрации новорожденных

Приказом и.о. министра юстиции РК от 10 августа 2021 года внесены дополнения в Правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения изменений, восстановления, аннулирования записей актов гражданского состояния, сообщает zakon.kz.



Так, говорится, что для государственной регистрации рождения ребенка родители или другие заинтересованные лица не позднее трех рабочих дней со дня рождения ребенка должны подать заявление в любой регистрирующий орган, акиматы районов в городе, городов районного значения, акимы поселков, сел, сельских округов или в Госкорпорацию "Правительство для граждан" в письменной форме по желанию заявителя, либо в электронном виде.



В случае рождения мертвого ребенка и ребенка, умершего на первой неделе жизни, заявление подается ответственным должностным лицом медицинской организации, не позднее одного рабочего дня с момента родов или смерти ребенка.



Как отмечается, регистрация ребенка, родившегося мертвым, и ребенка, умершего на первой неделе жизни, производится в регистрирующем органе не позднее пяти суток с момента родов или смерти ребенка. На основании актовой записи о рождении выдается справка о мертворождении или о рождении ребенка, умершего на первой неделе жизни.



Вместе с тем регистрация рождения ребенка может оказываться проактивным способом, без заявления родителя по инициативе регистрирующего органа посредством информационных систем и государственных органов при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи родителя на веб-портале "электронного правительства" www.egov.kz и включать в себя:



- отправку автоматических уведомлений (SMS) родителю с запросом на оказание государственной регистрации рождения;

- получение согласия родителя на оказание проактивной услуги, а также иных необходимых сведений от родителя, в том числе ограниченного доступа, посредством абонентского устройства сотовой связи.



Согласно дополнениям, теперь провести регистрацию рождения ребенка можно:



- через Государственную корпорацию;

- акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, районов и городов областного значения, районов в городе, городов районного значения, акимы поселков, сел, сельских округов;

- посредством портала;

- абонентское устройство сотовой связи.



Приказ вводится в действие с 30 августа 2021 года.