В МИД сообщили, что посольство Казахстана в Кабуле находится под охраной талибов

Замминистра иностранных дел РК рассказал, как талибы зашли на территорию посольства Казахстана во время захвата афганской столицы.



Посольство Казахстана в Кабуле находится под охраной талибов. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин.



"Когда талибы заняли Кабул, они зашли на территорию нашего посольства. Посол вышел на улицу. Полиции, охраны, местных не было. Посол вышел, поговорил, сказал, что это посольство Казахстана. Талибы сказали: "Ничего не бойтесь, работайте, вы под нашей охраной". С тех пор посольство под охраной талибов", – сообщил он.



Акан Рахметуллин отметил, что Казахстан не признал "Талибан", но продолжает внимательно следить за ситуацией в Афганистане. Как ранее заявлял МИД, необходимым условием начала диалога с талибами является выполнение международных требований и соблюдение гражданских прав.



"Нельзя говорить что страны признали и установили дипотношения с "Талибаном". Сейчас все в состоянии наблюдения – насколько действия организации будут соответствовать их заявлениям. "Талибан" в Кабуле – это реальность, данность, с которой нам надо работать. Что касается контактов, их не было на политическом или другом уровне", – отметил замминистра.



Акан Рахметуллин сообщил, что с этническими казахами, которые проживают в Афганистане, посольство постоянно находится на связи.



"По нашим данным, в Афганистане 13 семей этнических казахов, они разбросаны по северным провинциям страны. Посольство держит постоянную связь, есть активный представитель этой группы. Сейчас идёт максимальный сбор информации. Что касается эвакуации, надо учитывать, хотят ли эвакуироваться люди. Есть данные, что кто-то не горит желанием, они ждут, что будет. Как только будут сигналы и набрано достаточное количество людей, будет решение. Вопрос на контроле главы государства", – сказал он.