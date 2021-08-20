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Названы продукты, помогающие после COVID-19

Просмотров:36 Опубликовано: Сегодня, 17:06
Названы продукты, помогающие после COVID-19
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Правильное питание очень важно для восстановления организма после коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала РИА Новости, какие продукты необходимы после перенесенного КВИ.

- Полноценный рацион питания играет одну из главных ролей в реабилитации. Именно с продуктами питания мы должны получать все необходимые для нормальной жизнедеятельности микронутриенты, - подчеркнула она.

В рационе, по ее словам, должно быть достаточное содержание необработанных или цельнозерновых продуктов.

Овсянка, гречка, рис, перловка, булгур - они являются отличным источником энергии, богаты витаминами группы В и содержат значительное количество пищевых волокон, необходимых для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.

Бобовые (особенно - нут, фасоль, чечевица), как уточнила специалист, - отличный источник легко усваиваемого растительного белка, витаминов группы B и таких микроэлементов, как медь и цинк.

По ее словам, очень важно ежедневно потреблять не менее пяти порций свежих овощей, фруктов, ягод, салатных листьев и зелени, чтобы обеспечить не только необходимое количество витамина C, бета-каротина, фолиевой кислоты, биофлавоноидов, но и клетчатку, необходимую для поддержания микробиома кишечника. Одна порция составляет 80-100 граммов чистой мякоти продукта или один средний по размеру фрукт.

Обязательно в рационе должна присутствовать рыба, и очень хорошо, когда несколько раз в неделю на нашем столе есть блюда из жирной рыбы. Так мы получаем необходимые омега-3. Не стоит исключать из рациона различные растительные масла и орехи - они прекрасный источник жирорастворимых витаминов.

При этом, от переработанных мясных продуктов (сосиски, колбасы, копчености) лучше отказаться в пользу жирной рыбы и морепродуктов.

Специалист уточнила, что в ежедневном рационе необходимы кисломолочные продукты умеренной жирности.

Творог, сыр, кефир, простокваша, белый йогурт без добавленного сахара обеспечивают полноценным белком, они отличные источники легкоусвояемого кальция и фосфора, витаминов А и витаминов группы B.

А вот икра, неважно, красная или черная, по словам врача, не обладает какими-то особенными целительными свойствами в плане реабилитации пациентов, это распространенный миф.

- В продукте содержатся легкоусваиваемые белки, жиры, омега-3 кислота, но при этом в консервированной икре достаточно большое количество поваренной соли, поэтому ее лучше употреблять в умеренных количествах, - отметила Провоторова.


Источник: zakon.kz
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