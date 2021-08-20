Президент Токаев встретится с Путиным в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с рабочим визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Tengrinews.kz.



"21 августа 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом, в ходе которого запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным.



Главы государств обменяются мнениями по проблемам региональной безопасности и интеграционным процессам на Евразийском пространстве. Будут также рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства между Казахстаном и Россией", - написал Берик Уали в Facebook.