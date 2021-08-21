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Заразившиеся «дельтой» в пять раз реже попадают в больницу, если вакцинировались «Спутником V»

Просмотров:257 Опубликовано: Сегодня, 07:37
Заразившиеся «дельтой» в пять раз реже попадают в больницу, если вакцинировались «Спутником V»
Фото Медуза
И это не обещания разработчиков, а результат независимого (и поэтому очень важного).


Эффективность вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») против госпитализации инфицированных вариантом дельта составляет 81%. Иными словами, вакцинированные «Спутником» в пять раз реже попадают в больницы, даже если заболевают. Об этом говорит результат совместного исследования ученых из Европейского университета в Санкт-Петербурге, Первого медицинского университета, Тарусской больницы и других медицинских центров. Это первое такого рода исследование реальной эффективности «Спутника V» на новом варианте вируса — до сих пор о ней можно было судить лишь по аналогии с другими вакцинами, применяемыми за рубежом, а также по косвенным данным вроде анализа антител. Исследование пока не опубликовано в научном журнале, но «Медузе» удалось ознакомиться с его рукописью и задать вопросы авторам работы.

Исследование сделано по методу «случай-контроль». Здесь нет группы плацебо, а об эффективности вакцины говорят доли вакцинированных среди госпитализированных и болевших дома
Измерить эффективность вакцины против госпитализации позволила организация распределения больных (триажа) в Петербурге. Решение о госпитализации инфицированного человека там принималось в нескольких специализированных центрах — прежде всего, на основе данных компьютерной томографии. Учитывая степень поражения легких, уровень кислорода, наличие одышки и другие симптомы, легко заболевших отпускали лечиться домой, а тяжелых больных направляли в больницы. В сами центры компьютерной томографии (КТ-центры) больные попадали из поликлиник по результатам положительного ПЦР-теста.

Всего в анализ включили 13 894 человек, прошедших через два КТ-центра с 3 июля по 9 августа 2021 года — в этот период вариант дельта почти полностью вытеснил в Петербурге другие линии коронавируса. Подавляющее большинство заболевших отправили выздоравливать домой, и только 495 (3,6%) госпитализировали. Ни один заболевший на момент анализа не умер, поэтому эффективность вакцины против летального исхода авторы не оценивали.

Проанализировав доли вакцинированных в госпитализированной и негоспитализированной группах, ученые смогли установить степень защиты, которую дает вакцинация в случае инфекции. Она составила 81% с доверительным интервалом 68–88%. Это означает, что среди всех заболевших симптомы у вакцинированных в среднем были легче, так что они отправлялись в больницу в пять раз реже, чем невакцинированные.

Для женщин эффективность оказалась немного выше, чем для мужчин; в группе старше 50 лет немного выше, чем у более молодых людей (впрочем, последних было так мало, что их оценка имеет очень большую ошибку). Между двумя центрами распределения пациентов, которые участвовали в исследовании, фактически никакой разницы не было — это свидетельствует о том, что принципы распределения больных в них применялись одинаковым образом.

Важно отметить, что, согласно правилам КТ-центров, сам по себе статус вакцинации формально не должен был влиять на решение о госпитализации. Врачи могли знать об этом статусе и учитывать его, пусть даже неосознанно — например, чаще отправляя вакцинированных выздоравливать домой. Но один из авторов исследования, кардиолог Артемий Охотин пояснил «Медузе», что такое искажение, хотя его и невозможно устранить полностью, существенно не влияет на результат:


Артемий Охотин, кардиолог и терапевт Тарусской больницы:
Действительно, если бы врачи полагались на защиту от вакцины уже при триаже, это могло бы привести к завышенной оценке эффективности вакцины, поскольку меньше вакцинированных больных попадали бы в группу госпитализированных. В статье мы обсуждаем еще один подобный источник ошибки: знание вакцинального статуса могло влиять на решение направлять на триаж у врачей поликлиники — и тогда решение не направлять легких больных, защищенных вакциной, наоборот, привело бы к недооценке эффективности вакцины, поскольку среди вакцинированных больных в триажном центре оказывались бы более тяжелые. В целом мы думаем, что ни то, ни другое смещение не оказало существенного влияния на результат.


Источник: Meduza
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Комментарии ( 1 )

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  • babe
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diger (Посетители) Сегодня, 10:49
Ни слова о том, заражают, или не заражают вакцинированные пациенты, после обнаружения у них заболевания? Ни слова!!! Почему это вопрос обходят стороной, не изучают, не поднимают на обсуждение, не проводят статистику, вообще ничего. Типа эти люди неприкасаемые, железным алиби,.... и.. с паспортом вакцинации, дающим преимущества перед другими гражданами.
 
 

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