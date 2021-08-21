Заболеваемость ковидом остается на уровне более 7 тысяч человек - Минздрав

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 117 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.⠀



Всего в стране подтвержден 730 181 случай, из них:



в Нур-Султане – 951,

в Алматы – 1625,

в Шымкенте – 328,

в Акмолинской области – 283,

в Актюбинской области – 450,

в Алматинской области – 400,

в Атырауской области – 300,

в ВКО – 199,

в Жамбылской области – 221,

в ЗКО – 133,

в Карагандинской области – 933,

в Костанайской области – 259,

в Кызылординской области – 162,

в Мангистауской области – 234,

в Павлодарской области – 373,

в СКО – 164,

в Туркестанской области – 102.