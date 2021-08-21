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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Талибам сказали, что мы русские

Просмотров:659 Опубликовано: Сегодня, 09:24
Талибам сказали, что мы русские
Иллюстративное фото
В Сети появилось видео с вооружёнными мужчинами в камуфляже, утверждающими, что они украинские военные, брошенные в Афганистане. В своём обращении они заявляют, что будут вынуждены просить о помощи у России, если их не спасут.

«Вчера наше Министерство обороны заявило, что контингент наш был выведен, и всё в порядке… На сегодняшний день ситуация другая. Нас здесь осталось как минимум четверо, и никакой помощи нам не предоставляется. Мы сегодня уже столкнулись с талибами*, пришлось сказать, что мы русские, и это прокатило», — говорит один из мужчин на видеоролике.

«Обращались за помощью, но нас никто не слышит. Не знаем, как быть. Есть один выход — обращаться к россиянам, русским, к их консульству.

Нам надо что-то делать. Поэтому, чтобы нас не обвинили в предательстве, я заранее об этом заявляю, что мы будем вынуждены обратиться к россиянам», — добавил он.



Источник: politcentr.ru
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Комментарии ( 1 )

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 master_kz (Посетители) Сегодня, 11:04
«Обращались за помощью, но нас никто не слышит.
Лох это судьба. "Америка с вами" uhmylka
 
 

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