Талибам сказали, что мы русские

В Сети появилось видео с вооружёнными мужчинами в камуфляже, утверждающими, что они украинские военные, брошенные в Афганистане. В своём обращении они заявляют, что будут вынуждены просить о помощи у России, если их не спасут.
«Вчера наше Министерство обороны заявило, что контингент наш был выведен, и всё в порядке… На сегодняшний день ситуация другая. Нас здесь осталось как минимум четверо, и никакой помощи нам не предоставляется. Мы сегодня уже столкнулись с талибами*, пришлось сказать, что мы русские, и это прокатило», — говорит один из мужчин на видеоролике.
«Обращались за помощью, но нас никто не слышит. Не знаем, как быть. Есть один выход — обращаться к россиянам, русским, к их консульству.
Нам надо что-то делать. Поэтому, чтобы нас не обвинили в предательстве, я заранее об этом заявляю, что мы будем вынуждены обратиться к россиянам», — добавил он.
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