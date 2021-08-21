Полицейские будут патрулировать улицы на мотоциклах в Алматы

Мототранспорт получили полицейские Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе ДП города, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".



"В распоряжение патрульной полиции и специализированного батальона местной полицейской службы поступили 20 мотоциклов КТМ.



Они будут использоваться при обеспечении безопасности дорожного движения в "часы пик", для регулирования заторных явлений и оперативного прибытия на места дорожно-транспортных происшествий", - сообщили в ведомстве.



В полиции отметили, что предварительно личный состав прошел обучение управлением мототранспортом.



Эти мотоциклы, по мнению стражей порядка, позволят быть мобильными, ускорят их прибытие на места происшествия и будут способствовать улучшению обстановки на дорогах мегаполиса.