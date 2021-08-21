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Последнее полнолуние лета. Почему астрологи называют его Голубым

Просмотров:219 Опубликовано: Сегодня, 13:35
Последнее полнолуние лета. Почему астрологи называют его Голубым
Фото из открытых источников
22 августа произойдет последнее полнолуние лета. Астрологи называют его Голубым и утверждают, что это явление имеет необычайно мощную силу воздействия, поэтому советуют как следует подготовиться к предстоящему событию. Zakon.kz узнал, в чем особенность этого полнолуния.

Почему полнолуние 22 августа называют Голубым?

Полнолуние наступает 22 августа в 15 часов 02 минуты по московскому времени. Полная луна второй раз за лето пройдет в созвездии Водолея.

Обычно полнолуние случается раз в месяц, но это будет уже четвертое полнолуние летнего сезона. Именно поэтому оно и получило красивое название - Голубое полнолуние. По мнению астрологов, сила Голубого полнолуния необычайно велика, и его воздействие будет ощущаться за три дня до и три дня после него.

В чем особенности полнолуния 22 августа?

Как правило, дни перед и после полнолуния - довольно непростой и противоречивый период. В эти дни мощный прилив энергии может привести как к позитивным, так и к негативным последствиям. 22 августа Луна окажется в знаке Водолея, и день пройдет под эгидой стихии Воздуха.

Наступающее Голубое полнолуние более благоприятно для добрых начинаний и положительных изменений. А поскольку полнолуние выпадает на воскресенье, то лучше посвятить его любимым занятиям и отдыху с семьей и друзьями. Для большинства знаков зодиака Голубое полнолуние будет благоприятным временем. В дни полной луны во многих просыпается творческое начало, возникает желание творить, учиться петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Полнолуние - хорошее время для путешествий, командировок, выездов с друзьями на природу. К тому же это явление может подарить знакомство с новыми интересными людьми. И, конечно же, сейчас - самое время наладить отношения и помириться с тем, с кем отношения не заладились, - считают астрологи.

Что нужно сделать в полнолуние 22 августа?

Астрологи советуют всю мощь своей возросшей энергии направить в правильное русло: на созидание, добрые дела и достижение заветных целей. Также в нынешнее полнолуние есть шанс поправить и финансовые дела, запланировать новые проекты, заключать сделки, подписывать договоры, брать кредиты. Все процессы, которые запущены в полнолуние, будут развиваться довольно активно. Нужно быть решительнее и смелее, и все окупится.

Единственный момент - прислушивайтесь к своей интуиции, она сейчас обострена и может подсказать, во что стоит ввязываться, а с чем лучше повременить. То же самое касается и людей, с кем вы контактируете: если человек вам чем-то не нравится, дел с ним иметь точно не стоит, несмотря на выгодные предложения и красивые обещания, - предупреждают специалисты.

Накануне полнолуния нужно очистить дом от грязи и ненужного хлама, сделать генеральную уборку, постелить свежее постельное белье. Также нужно очистить свои мысли и тело, обязательно приняв ванну или душ. И, наконец, избавиться от вещей, которые не носите.

Полнолуние - идеальное время разорвать изжившие себя связи и ненужные отношения. Долой старье, тянущее вас назад, вы открыты новым грандиозным замыслам и свершениям!

Что нельзя делать в Голубое полнолуние?

Голубое полнолуние не терпит конфликтов и выяснения отношений. Астрологи говорят, что в эти особенные дни не нужно начинать ссоры и доказывать свою правоту, даже если ваши оппоненты не правы. Если градус отношений поднялся опасно высоко, лучше сглаживать конфликты самим. Не стоит отвечать на провокации и интриги. Нельзя желать кому-то зла, загадывать что-то плохое, есть опасность, что так можно навредить именно себе.

Как загадывать желания в полнолуние 22 августа?

Желания можно загадывать как про себя, так и написать на бумаге. Лучше всего сосредоточиться на одном, самом главном желании, а не просить много всего и сразу. Формулировки должны быть четкими и конкретными.

Расплывчатые желания типа «хочу быть счастливым и богатым» вряд ли исполнятся, слишком широкое возможно толкование. Хотите прибавку к зарплате? Так и пишите: "через месяц я буду получать 300 000 тенге". Кстати, чтобы привлечь финансовую удачу, в ночь перед полнолунием положите на окно открытый кошелек с крупной купюрой внутри и, глядя на Луну, скажите, что вы, как и ваш кошелек, открыты для повышения зарплаты и получения новых источников дохода, - советуют астрологи.


Источник: zakon.kz
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