Пока никто не видел: хитрая чайка зашла в магазин и украла еду

Птица из видеоролика оказалась довольно смышленой, но не очень то дружной с законом. Чайка-воришка умудрилась проникнуть в магазин и украсть пакетик чипсов. Смотрите, как ей это удалось!Чайка, видимо, была очень голодна. Желание подкрепиться заставило пойти ее на преступление.Плутовка даже придумала целый план, чтобы раздобыть себе обед.Она "кружила" у стеклянных дверей магазина, пока не сработал датчик, и вход в магазин оказался открыт. Птичка, не теряя ни минуты, проворно прошагала в магазин, и, прихватив с собой пакетик чипсов, так же быстро вышла из него обратно на улицу.Улетать прочь с едой она не стала, а распотрошила пакетик со снастями прямо на тротуаре и тут же склевала его, нисколько не мучаясь угрызениями совести.И все же без свидетелей не обошлось. Автора видео, наблюдавшего с видеокамерой за этой курьезной ситуацией, весьма позабавила и удивила находчивость чайки.