Пока никто не видел: хитрая чайка зашла в магазин и украла еду

Птица из видеоролика оказалась довольно смышленой, но не очень то дружной с законом. Чайка-воришка умудрилась проникнуть в магазин и украсть пакетик чипсов. Смотрите, как ей это удалось!
Чайка, видимо, была очень голодна. Желание подкрепиться заставило пойти ее на преступление.
Плутовка даже придумала целый план, чтобы раздобыть себе обед.
Она "кружила" у стеклянных дверей магазина, пока не сработал датчик, и вход в магазин оказался открыт. Птичка, не теряя ни минуты, проворно прошагала в магазин, и, прихватив с собой пакетик чипсов, так же быстро вышла из него обратно на улицу.
Улетать прочь с едой она не стала, а распотрошила пакетик со снастями прямо на тротуаре и тут же склевала его, нисколько не мучаясь угрызениями совести.
И все же без свидетелей не обошлось. Автора видео, наблюдавшего с видеокамерой за этой курьезной ситуацией, весьма позабавила и удивила находчивость чайки.
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