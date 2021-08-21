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Документ о "подготовке к прибытию тысяч афганских беженцев" объяснили в МЧС Казахстана

Просмотров:94 Опубликовано: Сегодня, 15:12
Документ о "подготовке к прибытию тысяч афганских беженцев" объяснили в МЧС Казахстана
Фото ©REUTERS
В Сети распространяют документ о якобы подготовке к прибытию тысяч афганских беженцев в Казахстана. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям объяснили ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В документе речь идет о том, что акиматы Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областей "должны предоставить информацию о местах для размещения беженцев".







Документ о "подготовке к прибытию тысяч афганских беженцев" объяснили в МЧС Казахстана


В пресс-службе МЧС Казахстана прокомментировали ситуацию.

"Это, в принципе, подготовительная работа. Если к нам поступит какая-то просьба из других стран, и на уровне глав государств будет принято решение об оказании этой стране помощи, то МЧС должно быть готово принять их. Это корректировки, направленные на осуществление тех же плановых работ.

Не следует воспринимать это как подготовку к приему беженцев из Афганистана", – отметил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Талгат Уали.

Ранее казахстанцы рассылают в WhatsApp и соцсетях слухи о том, что в Казахстан прибудут беженцы из Афганистана. В Акорде, Министерстве иностранных дел и акимате Шымкента назвали информацию недостоверной.


Источник: Tengrinews.kz
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