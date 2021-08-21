Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак

Бензобак, заправленный по максимуму, представляет собой опасность только в случае перелива топлива, которое может разлиться на дорогу и спровоцировать возгорание. Однако порой полная заправка как раз рекомендована, особенно если бак металлический, рассказывает агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"В современных автомобилях баки, как правило, изготавливают из пластика, что препятствует образованию коррозии. Если же топливный бак сделан из металла, то коррозия может появиться", - пояснил Епанешников.
Таким образом, добавил он, металлический бак лучше заливать по максимуму, чтобы обеспечить наименьшее количество конденсата и соответственно уменьшить вероятность появления коррозии.
Особенно это важно в зимний период, когда перемещение машины с холодной улицы в теплый гараж способствует образованию конденсата, заключил Епанешников.
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