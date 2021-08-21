О чем говорили Путин и Токаев на встрече в Москве

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что вопросы безопасности очень важны с учетом ситуации в Афганистане, и выразил надежду на встречу в ближайший понедельник в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. О чем говорили главы государств читайте далее.
Ситуация в Афганистане
"Сейчас один из наиболее актуальных вопросов - это вопросы безопасности, особенно в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане.
Мы в понедельник, надеюсь, соберемся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ, просто сверим часы", - сказал Владимир Путин на встрече с Президентом Казахстана.
Он также добавил, что предстоит работа в рамках ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества в плановом порядке в середине сентября.
Отношения между странами
Касым-Жомарт Токаев во время встречи заявил, что отношения между Казахстаном и Россией успешно и динамично развиваются в духе стратегического партнерства.
"Казахстан и Россия являются союзниками, постоянно работаем по всем вопросам повестки дня, будь это международная повестка дня, проблемы безопасности и тем более вопросы двустороннего сотрудничества.
Отрадно, что отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства, динамично", - сказал Токаев.
Он отметил, что контакты между странами никогда не прерывались. "Даже в условиях пандемии мы работали в режиме онлайн, говорил по телефону", - добавил Токаев.
Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России
Также во время беседы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев надеется, что форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Российской Ферерации состоится в октябре в очном или онлайн-формате.
Ранее предполагалось, что ежегодный форум с участием глав двух государств в Кокшетау состоится во второй декаде ноября 2020 года, но он был перенесен на более поздний срок в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В середине февраля президент России Владимир Путин и Токаев договорились, что в этом году форум состоится в Кокшетау, форма мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В марте правительство Казахстана сообщало, что мероприятие запланировано на вторую половину этого года. Глава МИД России Сергей Лавров во время рабочего визита в Казахстан в начале апреля заявил, что Россия в любом случае нацелена провести форум с участием президентов в том или ином формате в зависимости от эпидемиологической ситуации.
"Мы запланировали с вами встречу, форум приграничных регионов. Надеюсь, что она состоится в октябре, если не в личном формате, то хотя бы в режиме онлайн. Люди ждут, это очень важно с точки зрения придания дополнительного импульса нашим союзническим отношениям", - сказал Токаев в субботу на встрече с Путиным.
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