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Видео с танцующим на крыше автобуса водителем-тиктокером изучает полиция в Караганде

Просмотров:36 Опубликовано: Сегодня, 18:43
Видео с танцующим на крыше автобуса водителем-тиктокером изучает полиция в Караганде
Кадры из видео
Караганда. 21 августа. КазТАГ – Видео с танцующим на крыше автобуса водителем-тиктокером Айдосом Ариновым изучает полиция в Караганде, передает КазТАГ.

«В настоящий момент данное видео изучается сотрудниками управления местной полицейской службы», - сообщили корреспонденту КазТАГ в субботу в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

На ролике, который ранее появился в сети, запечатлено, как Аринов танцует на крыше автобуса маршрута №43. Вместе с тем, есть немало и других роликов, которые водитель выложил в TikTok и Instagram, на некоторых из них он снимает видео прямо во время движения, есть кадры, на которых мужчина едет не пристегнутым ремнем безопасности. На одном из видео он запечатлел лица группы детей, которые зашли в салон автобуса.

«Руководству автобусного парка доведено о необходимости проведения разъяснительной работы с водителем о недопущении подобных ситуаций в дальнейшем. Также руководством предприятия водителю сделано замечание за видео, где он танцевал на автобусе», - сказал главный специалист сектора пассажирского транспорта акимата Караганды Темирлан Талдыбаев, отметив, что техника автопарка - не собственность водителя.



Источник: kaztag.kz
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