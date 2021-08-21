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Соревнования по лени проходят в Черногории

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:38
Соревнования по лени проходят в Черногории
Фото из открытых источников
В черногорском этно-селе Брезна проходят ежегодные открытые соревнования по лени, передает zakon.kz.

Отмечается, что традиционное состязание проходит уже в десятый раз и участие в нем принимают не только черногорцы, но и жители других государств.

Согласно правилам, участники должны одновременно лечь на подстилки или покрывала и как можно дольше не вставать. Уточняется, что конкурсантам можно есть, пить, спать и читать. При этом туалет разрешено посещать только раз в восемь часов, - пишет lenta.ru.

Приз за победу в соревнованиях предусмотрен в размере 300 евро (около 150 тыс. тенге).

В 2018 году на соревнованиях был установлен рекорд - трое жителей республики спустя 49 часов лежания решили поделить между собой титул самого большого лентяя года. Кроме почетного статуса они разделили награду в 400 евро (около 200 тыс. тенге).


Источник: zakon.kz
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