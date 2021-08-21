Постсоветская страна названа мировым лидером по заражению и смертности от COVID-19

Грузия занимает первое место в мире по инфицированию и смертности от COVID-19 на 100 тысяч жителей. Такие данные приводит американская газета The New York Times, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Грузию Онлайн".
По информации издания, уровень инфицирования коронавирусом на 100 тысяч человек в этом постсоветском государстве достиг отметки в 132 в сутки, что является самым высоким показателем в мире. Рекордный в Грузии и уровень смертности - 1,26 на 100 тысяч жителей.
Следом за Грузией в антирейтинге идет Доминиканская Республика - там 108 случаев заражений на 100 тысяч человек ежедневно. По количеству смертей на втором месте оказалось Косово - 0,22 на 100 тысяч.
В настоящее время в Грузии полностью вакцинированы около 6,9 процента населения. При этом, по данным Национального центра по контролю заболеваний, по состоянию на 21 августа в стране двумя дозами привиты 9,7 процента взрослого населения.
По последним данным, в Грузии с начала пандемии зафиксировано 506 тысяч случаев заражения коронавирусом, количество летальных исходов составило 6 649 человек.
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