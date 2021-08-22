В Казахстане зафиксирован спад заражений коронавирусом

а прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 6725 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19 за 21 августа.



Всего в стране подтверждено 736 906 случаев, из них:



в городе Нур-Султане - 829,

в городе Алматы - 1613,

в городе Шымкенте - 336,

в Акмолинской области - 281,

в Актюбинской области - 417,

в Алматинской области - 400,

в Атырауской области - 287,

в ВКО - 176,

в Жамбылской области - 132,

в ЗКО - 135,

в Карагандинской области - 920,

в Костанайской области - 297,

в Кызылординской области - 185,

в Мангистауской области - 153,

в Павлодарской области - 331,

в СКО - 168,

в Туркестанской области - 65.