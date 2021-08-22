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Политолог назвал причину стремительной победы талибов над армией Афганистана

Просмотров:100 Опубликовано: Сегодня, 07:44
Политолог назвал причину стремительной победы талибов над армией Афганистана
Иллюстративное фото

Российский политолог, руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в беседе с "Лентой.ру" рассказал о причинах победы "Талибана" над армией Афганистана, сообщает Tengrinews.kz.

По мнению эксперта, захват Афганистана талибами лежит вне рамок чисто военного анализа.

Серенко напомнил, что еще в июне-июле 2021 года, афганская армия успешно отражала удары талибов. Сражения за провинции Герат и Кандагар продолжались несколько месяцев и носили ожесточенный характер. Талибы, концентрировавшие для захвата данных провинций колоссальные ресурсы, не могли добиться значимых результатов.

Политолог высказал предположение, что резкое изменение положения дел на фронте в начале августа связано с достижением закулисных договоренностей между правительством США и главным спонсором "Талибана" - Пакистаном. Фактически, в обмен на сохранение американского влияния, страна была передана под "протекторат Исламабада" в лице правления талибов.

"До того момента, пока сохранялось политическое решение противостоять боевикам, афганская армия сражалась очень хорошо. Как только политическое решение изменилось, начались процессы распада. Я уверен, что решение о сдаче Кабула было принято по инициативе США, которые решили передать Афганистан под контроль Исламабада, тем самым завершив свое пребывание в стране", - подытожил собеседник издания.

Также эксперт напомнил о негативных последствиях резкого уменьшения объемов материально-технической помощи со стороны США и об отказе американцев наносить по талибам удары с воздуха.

Неверно также говорить о численности афганской армии в 350 тысяч человек, о которой говорил президент Джо Байден. Согласно подсчетам Серенко, на момент начала летнего наступления "Талибана" афганское правительство располагало лишь 53 тысячами военных.


Источник: tengrinews.kz
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