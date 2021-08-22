Мусор в океане образовал новую экосистему — пластосферу

Микробиолог Королевского института морских исследований Нидерландов Линда Амарал-Зеттлер сообщила об образовании новой экосистемы, которую сформировал попадающий в океан пластик. Она доказала, что в пластосфере обитает множество организмов — от морских животных до бактерий, «поедающих» пластик, сообщает The Guardian.
«Главный виновник загрязнения — бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Подсчитано, что в минуту в воду попадает миллион таких изделий. В целом около трети использованных пластиковых предметов уходит в море», — говорится в публикации.
Самое известное место скопления пластиковых отходов на сегодняшний день — Большое мусорное пятно в Тихом океане, по площади оно почти вдвое больше территории Франции.
Попадая в море, часть пластиковых бутылок уходит на дно, превращаясь со временем в дон для организмов, но большая часть остается на поверхности. Из-за своей долговечности и прочности пластик стал привлекательным местом обитания не только для бактерий и грибов, но и для более крупных существ, таких, как крабы и медузы, которые плавают на нем.
По словам Амарал-Зеттлер, в пластосфере возможен весь спектр взаимодействий, свойственных другим экосистемам, таким как сибирские степи или коралловые рифы. В ней есть организмы, которые фотосинтезируют, есть свои хищники и жертвы, симбионты и паразиты.
В июне сотрудник кафедры фармакологии Университета Далхаузи в Канаде Робин Райт обнаружила в океанской воде две бактерии, способные разрушать ПЭТ и буквально «поедать пластик». Бактерии Thioclava sp. BHET1 и Bacillus sp. BHET2 «заинтересовались» пластмассой, поскольку, погружаясь в воду, она притягивает углерод, железо, азот и фосфор.
Райт утверждает, что пока нет никаких конкретных доказательств, что пластик представляет большую опасность, чем любая другая поверхность, на которой обитают бактерии. Хотя пластмассы являются новым материалом в масштабе эволюции, химические вещества, из которых они сделаны, не новы, так как в основном это компоненты нефти. По мнению ученой, у бактерий были миллионы лет, чтобы разработать механизмы разложения подобных химических веществ.
Ранее Expert.ru сообщал, что страны Евросоюза теперь обязаны окончательно и навсегда запретить использование одноразовых пластиковых изделий, таких как тарелки, вилки и ложки, а также ватные палочки и соломинки. Об этом сообщил еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс. В Еврокомиссии отметили, что более 80% отходов в Мировом океане приходится на пластик. Одноразовые пластиковые изделия используются короткое время, а ущерб окружающей среде наносят огромный — они накапливаются в морях и океанах, и представляют большую опасность для морской фауны и здоровья человека.
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