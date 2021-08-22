Аэропорт Кабула закрывают на два дня

Аэропорт Кабула закрывают на 48 часов, чтобы эвакуировать тех, кто находится на территории воздушной гавани, сообщает местное агентство Khaama Press.
О закрытии на двое суток объявили в госдепартаменте США. После эвакуации тех, кто успел войти в здание, её возобновят.
У ворот аэропорта собрались тысячи человек. Среди них мужчины, женщины и дети. Они хотят покинуть Афганистан.
СМИ сообщают, что семь граждан Афганистана погибли рядом с аэропортом. Обстоятельства пока неизвестны.
Ситуация в аэропорту Кабула напряжённая. Улететь из Афганистана пытаются тысячи человек. Военные США обеспечивают порядок на территории. Ранее они делали предупредительные выстрелы. 16 августа в аэропорту царил хаос из-за эвакуации граждан и сотрудников посольств западных стран. Местные штурмовали трапы самолётов, некоторые цеплялись за шасси.
Граждане Афганистана, которые получили казахстанское образование, несколько дней назад обратились к властям РК с просьбой предоставить им временное убежище, пока ситуация в их стране не нормализуется.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.