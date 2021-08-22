Аэропорт Кабула закрывают на два дня

Аэропорт Кабула закрывают на 48 часов, чтобы эвакуировать тех, кто находится на территории воздушной гавани, сообщает местное агентство Khaama Press.



О закрытии на двое суток объявили в госдепартаменте США. После эвакуации тех, кто успел войти в здание, её возобновят.



У ворот аэропорта собрались тысячи человек. Среди них мужчины, женщины и дети. Они хотят покинуть Афганистан.



СМИ сообщают, что семь граждан Афганистана погибли рядом с аэропортом. Обстоятельства пока неизвестны.



Ситуация в аэропорту Кабула напряжённая. Улететь из Афганистана пытаются тысячи человек. Военные США обеспечивают порядок на территории. Ранее они делали предупредительные выстрелы. 16 августа в аэропорту царил хаос из-за эвакуации граждан и сотрудников посольств западных стран. Местные штурмовали трапы самолётов, некоторые цеплялись за шасси.



Граждане Афганистана, которые получили казахстанское образование, несколько дней назад обратились к властям РК с просьбой предоставить им временное убежище, пока ситуация в их стране не нормализуется.