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Аэропорт Кабула закрывают на два дня

Просмотров:221 Опубликовано: Сегодня, 15:56
Аэропорт Кабула закрывают на два дня
Иллюстративное фото
Аэропорт Кабула закрывают на 48 часов, чтобы эвакуировать тех, кто находится на территории воздушной гавани, сообщает местное агентство Khaama Press.

О закрытии на двое суток объявили в госдепартаменте США. После эвакуации тех, кто успел войти в здание, её возобновят.

У ворот аэропорта собрались тысячи человек. Среди них мужчины, женщины и дети. Они хотят покинуть Афганистан.

СМИ сообщают, что семь граждан Афганистана погибли рядом с аэропортом. Обстоятельства пока неизвестны.

Ситуация в аэропорту Кабула напряжённая. Улететь из Афганистана пытаются тысячи человек. Военные США обеспечивают порядок на территории. Ранее они делали предупредительные выстрелы. 16 августа в аэропорту царил хаос из-за эвакуации граждан и сотрудников посольств западных стран. Местные штурмовали трапы самолётов, некоторые цеплялись за шасси.

Граждане Афганистана, которые получили казахстанское образование, несколько дней назад обратились к властям РК с просьбой предоставить им временное убежище, пока ситуация в их стране не нормализуется.


Источник: informburo.kz
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