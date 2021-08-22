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В Черногории стартовали соревнования по лени

Просмотров:190 Опубликовано: Сегодня, 17:44
В Черногории стартовали соревнования по лени
Конкурс на самого большого лентяя в Черногории
Участникам можно есть, пить, спать и читать, но не вставать. Разрешено только раз в восемь часов отлучиться в туалет.
В Черногории, в поселке Брезна, стартовали юбилейные, десятые, соревнования по лени. Об этом сообщило местное издание KODEX.me.

Отмечается, что состязание является открытым - в нем принимают участие не только черногорцы, но и жители других государств.

Согласно правилам, участники должны одновременно лечь и как можно дольше не вставать. Им можно есть, пить, спать и читать, но не вставать. Разрешено только раз в восемь часов отлучиться в туалет.

За победу предусмотрен денежный приз в размере 300 евро. Как подчеркивают организаторы, "участники получили возможность заработать деньги самым простым способом в мире".

По данным СМИ, в 2018 году на соревнованиях был установлен рекорд - трое жителей республики спустя 49 часов лежания решили поделить между собой титул самого большого лентяя года. Кроме почетного статуса, они разделили награду в 400 евро.



Источник: Korrespondent.net
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